Gaziantep'in İslahiye ilçesinde işitme engelli H. A. (30), lokomotifin çarpması sonucu yaralandı.
Kaza Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı
Sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde kaza meydana geldi.
Makinistliğini M.Ş.'nin (30) yaptığı lokomotif, demir yolu hattında onarım çalışmaları için İslahiye Gar İstasyonu'ndan hareket ettikten sonra karşıya geçmeye çalışan işitme engelli H.A.'ya çarptı.
Kaza yerine, çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı H.A., tedaviye alındı.
M.Ş., ifadesinin alınması için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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