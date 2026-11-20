Olay, sabah saatlerinde, Mazıdağı ilçesi kırsal Yeşilköy Mahallesi'nde meydana geldi.
Kaynak yaparken akıma kapıldı
Kaynak ustası 5 çocuk babası Eşref T., iş yerinde kaynak yaparken elektrik akımına kapılıp yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Eşref T., buradan Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Eşref T.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
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