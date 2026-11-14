Mardin'in Dargeçit ilçesinde yüzlerce yıllık geleneksel yöntemlerle hazırlanan karpuz çekirdeği, meşe odunu ateşinde kaya tuzu ve meşe külüyle haşlanarak kendine özgü lezzet kazanıyor. Yöresel ürün, İsveç, Almanya, İsviçre, Fransa ve Amerika başta olmak üzere farklı ülkelere de gönderiliyor.

Annesinin yöntemini üretime dönüştürdü

Dargeçit'te geçmişi yıllar öncesine dayanan karpuz çekirdeği üretimi, geleneksel yöntemlerle yaşatılmaya devam ediyor. Çocukluk yıllarında annesinin hazırladığı çekirdeği yıllar sonra üretime dönüştüren Celal Doğan, Gürışık Mahallesi Zeytinli mezrasında kurduğu tesiste yaklaşık 15 yıldır çalışıyor. Doğan, hem yöresel lezzeti yaşatıyor hem de istihdama katkı sağlıyor.

Küçük miktarlarla başladığı üretimi zaman içinde büyüten Doğan, 15 kişiye istihdam sağlıyor. Siparişlere göre üretim yapan Doğan'ın ürünü yurt içi ve yurt dışındaki tüketicilere ulaşıyor.

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DHA

DHA

Bu mesleğe kilo ile başladım

Çocukluğunda annesinden gördüğü bu geleneği sürdürdüğünü belirten Doğan, "Bu işi 15 yıla yakındır sürdürüyorum, üretiyorum. Bu mesleğe kilo ile başladım. Günden güne üretimi arttırarak, şu an yurt dışına da gönderiyorum. İsveç, Almanya, Fransa ve Amerika’ya gönderiyoruz. Güney Afrika'da da bir çalışmamız var onu da inşallah başarırız." dedi.

Doğan, şöyle devam etti: "Karpuz çekirdeği eskiden annelerimizin yöntemiydi, eski bir yöntemdi. Çocukluğumuzda bize yaparlardı. Çerez olarak kullanıyorduk. Karpuz çekirdeğini biraz bölgeye, hem de bütün dünyaya tanıtmak istedim. Meşe odunuyla yapıyoruz. Çekirdekleri meşe odununun külünü de işin içine atıyoruz, yıkıyoruz, temizliyoruz, ondan sonra da paketliyoruz. Yaklaşık 15 kişi çalışıyoruz. Bayağı da üretimimiz var. Günlük 2 tondan 5 tona kadar çıkartıyoruz. İnşallah daha da ilerlemeye çalışacağız"

DHA

DHA

Üretim sabahın erken saatlerinde başlıyor

Tesiste çalışan Süleyman Özdemir, üretime sabahın erken saatlerinde başladıklarını ifade etti. Özdemir, "Sabahları saat 03.30'da evden çıkıyoruz. 04.00 gibi başlayıp öğleye kadar çalışıyoruz. Tabii siparişe göre, günlük üretimlerimizi yapıyoruz." sözlerini kullandı.

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Üretim aşamalarını da anlatan Özdemir, "Önce elekten geçiriyoruz, ardından 1 saat kaynatıyoruz. Sonra kavurma bölümüne geçiyor. Orada yarım saat, 45 dakikaya kadar kavuruyoruz. Sonra yeniden eleğe getiriyoruz. Sonra da paketleme yerine geliyor. Ürettiğimiz çekirdekleri Avrupa'ya kadar gönderiyoruz" diye konuştu.

DHA