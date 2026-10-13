Almanya'da kırmızı bültenle aranıyordu: Cinayet şüphelisi Mardin'de yakalandı
23:09, 13/10/2026, Salı
DHA
Kırmızı bültenle aranan U.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Almanya’da 2023 yılında Türk vatandaşı M.A.’nın öldürülmesiyle ilgili “kasten öldürme” suçundan aranan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan U.A., Mardin’in Yeşilli ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Almanya’da ‘kasten öldürme’ suçundan aranan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan U.A., Mardin’de polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanıp gözaltına alındı.
Düzenlenen operasyonla yakalandı
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nce oluşturulan özel ekip, 2023 yılında Almanya’da Türk vatandaşı M.A.’nın öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı. Ekipler, olayın şüphelisi Türk vatandaşı U.A.’nın Yeşilli ilçesinde ikamet ettiğini belirledi. Kırmızı bültenle aranan U.A., düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Başlıklar :AlmanyaKırmızı BültenMardin