Almanya'da kırmızı bültenle aranıyordu: Cinayet şüphelisi Mardin'de yakalandı

Medeniyetlerin buluşma noktası Mardin: Türkiye Kültür Yolu Festivali 9 gün sürecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilecek Mardin Kültür Yolu Festivali, 17-25 Ekim 2026 tarihleri arasında ikinci kez sanatseverlerle buluşacak. Mezopotamya’nın binlerce yıllık geçmişine tanıklık eden Mardin; farklı kültürlerin, dinlerin ve dillerin bir arada yaşattığı değerleri, taş mimarisinden geleneksel el sanatlarına, tarihi sokaklarından zengin mutfak kültürüne uzanan birikimiyle festival aracılığıyla ziyaretçilere sunacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Mardin, binlerce yıllık geçmişiyle farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan, hoşgörünün ve çok kültürlülüğün yaşayan mirası olan eşsiz bir şehir. Mardin Kültür Yolu Festivali ile bu zenginliği kültür ve sanatın farklı disiplinleriyle buluşturarak şehrimizin sahip olduğu değerleri daha geniş kitlelere tanıtıyoruz” dedi.