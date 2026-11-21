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Mardin'in Midyat ilçesinde 5’inci kattan düşüp yaşamını yitiren 4 çocuk annesi Bedriye Naz’ın (27) eşi tutuklu sanık Levent Naz (31), eşe karşı kasten öldürme suçundan yargılandığı davada suçlamaları reddederek Bedriye Naz'ın kendisini aşağı attığını öne sürdü.

Tanıklar ise sanığın olay sonrası “Onu aşağı attım” ve “Aha şimdi onu öldürdüm, gelin alın” ifadelerini kullandığını iddia etti.

DHA Midyat'taki Bedriye Naz davasında tutuklu sanık Levent Naz suçlamaları reddetti; dava Midyat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

Olay 11 Ağustos’ta meydana geldi

Olay, Midyat ilçesi Bağlar Mahallesi’nde 11 Ağustos’ta yaşandı.

Çevre Yolu’ndaki Tanlar Sitesi’nin 5’inci katında bulunan dairede oturan Bedriye Naz, pencereden düştü.

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Naz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan otopsinin ardından Bedriye Naz’ın cenazesi, ilçenin kırsal Acırlı Mahallesi’ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Eşi Levent Naz, soruşturma kapsamında gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tutuklu sanık Naz hakkında eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

DHA Midyat'ta 5'inci kattan düşerek yaşamını yitiren Bedriye Naz'ın eşi tutuklu sanık Levent Naz, davada suçlamaları reddetti.

Sanık suçlamaları reddetti

Midyat 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Levent Naz, maktulün yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

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Savunma yapan Naz, olay günü eşinin sosyal medya yazışmalarını gördüğünü ve bu nedenle tartıştıklarını anlattı.

DHA Bedriye Naz'ın eşi tutuklu sanık Levent Naz, eşe karşı kasten öldürme suçlamasıyla Midyat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor

Olay günü eşine tokat attığını kabul eden sanık, tartışma sırasında Bedriye Naz’ın salona giderek pencereden aşağı düştüğünü, kendisini tutmaya çalıştığını ancak başaramadığını iddia etti.

Levent Naz, suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini talep etti.

Naz, “Komşumuz H. geldiğinde çocukları alıp aşağı indirmesini istedim. Mutfakta telefonla kardeşim Yusuf'u arayıp durumu anlattığım sırada Bedriye çığlık atarak salona koştu. Kanepenin üzerine basıp cama çıktı. Tutmaya çalıştım ama tutamadım, aşağı düştü. Şoka girdim. Yoldan geçen bir arabaya binip uzaklaştım, daha sonra polise teslim oldum” ifadelerini kullandı.

DHA Midyat'ta 5'inci kattan düşerek yaşamını yitiren Bedriye Naz'ın (sağda) eşi tutuklu sanık Levent Naz, eşe karşı kasten öldürme davasında suçlamaları reddetti

Alt komşu tanık duyduklarını anlattı

Duruşmada tanık olarak dinlenen alt komşuları H.A., Bedriye Naz'ın “Yapma, dur” diye bağırması ve çocukların ağlama sesleri üzerine üst kata çıktığını söyledi.

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Kapıyı çaldığında açılmadığını, polisi arayacağını söyleyince sanığın kapıyı açtığını belirten H.A., “Bedriye kapının köşesinde yerde oturuyordu, sanık elinden tutup yere sabitlemişti. Bedriye bana 'Beni kurtar, beni öldürecek' dedi. Çocukları alıp evime indirdim. Kardeşim E. ile tekrar yukarı çıktığımızda merdivende sanıkla karşılaştık. Bize, 'Gelmenize gerek yok, beni aldattığını öğrendim, onu aşağı attım’ dedi. Balkondan baktığımda Bedriye'yi yerde yatarken gördüm” diye konuştu.

Tanık A.A. ise olay sonrası aracına aldığı sanığın, telefonla biriyle konuşurken bağırarak “Çocuklarım yetim kaldı, ben attım” ifadelerini kullandığını duyunca onu araçtan indirdiğini söyledi.

DHA Eşinin 5'inci kattan düşerek hayatını kaybettiği Bedriye Naz'ın davasında, olayın yaşandığı Midyat'taki Tanlar Sitesi'nin penceresinden bir görünüm

Enişte telefon görüşmesini anlattı

Maktulün eniştesi tanık V.D., sanığın olay günü saat 19.20 sıralarında kendisini görüntülü arayarak eşinin mesajlarını yakaladığını söylediğini belirterek, “Sakinleştirmek için fotoğrafların yapay zeka olabileceğini söyledim. Bana 'Ne yapay zekası, beni aldatıyor, aha şimdi onu öldürdüm, gelin alın' diyerek telefonu kapattı. Ayrıca Bedriye daha önce sanığın kendisine bıçak çekip ölümle tehdit ettiğini eşime anlatmıştı” ifadelerini kullandı.

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Tercüman aracılığıyla ifade veren maktulün annesi Mihdiye Çakmak, sanığın kızına sürekli eziyet ettiğini ve kendileriyle görüşmesine engel olduğunu söyleyerek şikayetçi oldu.

DHA Midyat'ta 5'inci kattan düşen 4 çocuk annesi Bedriye Naz'ın olay yerinde kordonla çevrilen sokak ve bina önü; dava, eşi tutuklu sanık Levent Naz'ın suçlamaları reddettiği duruşmada görüldü.

Duruşma 30 Kasım’a ertelendi

Mahkeme heyeti, Cumhuriyet savcısının tutukluluk halinin devamı yönündeki talebi üzerine ara kararını açıkladı.

Heyet, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut olgular ve atılı suçun katalog suçlardan olması nedeniyle sanık Levent Naz'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

DHA Midyat'taki Bedriye Naz davasının görüldüğü adliye önünde, "Bedriye Naz için susmuyoruz" pankartı taşıyan kişiler.

Heyet, avukatların olay yerinde keşif yapılması ve ek delil toplanması taleplerini reddetti.

Dosyanın esas hakkındaki mütalaa için iddia makamına gönderilmesine karar veren heyet, duruşmayı 30 Kasım’a erteledi.

DHA Midyat'ta 5'inci kattan düşerek hayatını kaybeden Bedriye Naz'ın yakınları ve kadın örgütleri, Mardin'de adalet talebiyle açıklama yaptı; Bedriye Naz'ın davasında eşi Levent Naz'ın suçlamaları reddettiği duruşmada tanıklar sanığın "Onu aşağı attım"…

DHA Midyat'ta 5'inci kattan düşerek yaşamını yitiren Bedriye Naz'ın yakınları ve avukatlar, davanın ilk duruşmasında adalet talebiyle eylem yaptı; Naz'ın eşi Levent Naz, suçlamaları reddetti.

Dilekçi: “Sanığa indirim uygulanmasını istemiyoruz”

Maktul Bedriye Naz'ın yakınları ile ailenin avukatı Gurbet Bilbay, duruşmanın ardından adliye binası önünde açıklama yaptı.

Maktulün ablası Filiz Dilekçi, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini belirterek, “Kardeşim hayattan koparıldı. Bir anneye daha evlat acısı yaşatıldı. 4 çocuk annesiz bırakıldı. Böyle bir ölümü kabul etmiyoruz. Sanığa indirim uygulanmasını istemiyoruz” dedi.

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Avukat Bilbay da “Bedriye Naz pencereden atlamadı. Naz, pencereden atıldı. Tanıklar çelişkili ifadeler verdi. Gerekli suç duyurusunda bulunacağız, eksik hususların giderilmesini talep edeceğiz” diye konuştu.

DHA Midyat Adalet Sarayı'nda görülen Bedriye Naz davasında tutuklu sanık Levent Naz, eşinin kendisini pencereden attığını öne sürerek suçlamaları reddetti.

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