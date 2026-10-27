Mardinli babanın gözyaşları: Ukrayna'da esir tutulan oğlu için Erdoğan'dan yardım istedi
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan İzzettin Aydoğan, hem Türk hem Rus vatandaşı olan 25 yaşındaki oğlu Sabahatin Aydoğan'ın Rusya'da askere alındıktan sonra Ukrayna cephesine gönderildiğini ve esir düştüğünü belirterek yardım çağrısında bulundu. Tam 3,5 yıldır oğlundan haber alamayan acılı baba, Cumhurbaşkanından destek istedi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ikamet eden İzzettin Aydoğan, çifte vatandaşlığı bulunan oğlu Sabahatin Aydoğan'ın Rusya'ya gittikten sonra askere çağrılarak Ukrayna savaşına gönderildiğini açıkladı.
Cephede savaştırılan genç adamın Ukrayna güçleri tarafından esir alındığı öğrenildi.
Oğlundan tam 3,5 yıldır hiçbir şekilde haber alamadıklarını vurgulayan baba İzzettin Aydoğan, "Oğlum çifte vatandaş. Ukrayna'da esir düşmüş, orada tutuluyor. 3,5 senedir haber alamıyoruz. Yaşıyor mu, ölmüş mü bilmiyoruz ama elimizdeki fotoğraflardan esir düştüğünü biliyoruz" diyerek yaşadıkları belirsizliği dile getirdi.
"LÜTFEN OĞLUMU KURTARIN"
Rusya ve Ukrayna arasındaki esir takaslarının kendileri için umut olduğunu belirten Aydoğan, yetkililere seslenerek yardım talebinde bulundu:
"Sayın Cumhurbaşkanımızdan ricada bulunuyorum, lütfen oğlumu kurtarın, yalvarıyorum size. Savaş güzel bir şey değil, oğlumun akıbetinin belirlenmesini ve evine dönmesini istiyoruz."