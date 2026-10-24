Mardin’de feci kaza: 4’ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 47 ADZ 606 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan su kanalına uçtu.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı kontrolde, araçta sıkışan Zana Öztürk (5), Mert Öztürk (5), Mehmet Şirin Öztürk (11) ve Lavin Öztürk'ün (9) yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan Fikriye Öztürk (30) ve Gülcan Öztürk (28) ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan 2 kadın da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ölen 6 kişinin cenazeleri, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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