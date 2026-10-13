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Hayalini gerçeğe dönüştürdü: Mardinli 6 çocuk annesinin yer sofrasından 300 kişilik restorana uzanan girişimcilik hikayesi

Hayalini gerçeğe dönüştürdü: Mardinli 6 çocuk annesinin yer sofrasından 300 kişilik restorana uzanan girişimcilik hikayesi

22:32, 13/10/2026, Salı
AA
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Hayalini gerçeğe dönüştürdü: Mardinli 6 çocuk annesinin yer sofrasından 300 kişilik restorana uzanan girişimcilik hikayesi

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinin kırsal Dara Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk annesi Leyla Açıl (46), aile bütçesine katkı için yaptığı yemeklerin sunumunu yer sofrasından 300 kişilik restorana taşıdı.

Yöresel lezzetler konusundaki maharetini gelire dönüştürmek isteyen Açıl, öğle yemeği yapıp eşinin iş arkadaşlarına evinin bir odasında kurduğu yer sofrasında sunmaya başladı.


Açıl, yemeklerinin beğenilmesi ve tavsiye edilmesi üzerine kırsal mahallede bulunan Dara Antik Kenti'ni ziyarete gelen turistleri de zaman zaman sofrasında ağırladı.

Yöresel lezzetler konusundaki maharetini gelire dönüştürmek isteyen Açıl, öğle yemeği yapıp eşinin iş arkadaşlarına evinin bir odasında kurduğu yer sofrasında sunmaya başladı.Açıl, yemeklerinin beğenilmesi ve tavsiye edilmesi üzerine kırsal mahallede bulunan Dara Antik Kenti'ni ziyarete gelen turistleri de zaman zaman sofrasında ağırladı.

Artan talep üzerine restoran açmaya karar veren Açıl, hazırladığı proje ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) başvurdu.


Yüzde 50 hibe desteği almaya hak kazanan Açıl, Dara Antik Kenti'nin yakınında, ailesine ait 11 dönüm arazide restoran kurdu.

Artan talep üzerine restoran açmaya karar veren Açıl, hazırladığı proje ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) başvurdu.Yüzde 50 hibe desteği almaya hak kazanan Açıl, Dara Antik Kenti'nin yakınında, ailesine ait 11 dönüm arazide restoran kurdu.

Hayalini gerçekleştiren Açıl, işletmesinde 10'u kadın 12 kişiye de istihdam sağladı.


Restoranda kente özgü yöresel lezzetleri sunan Açıl, yemeklerde kullandığı biber, domates ve patlıcan gibi sebzelerin bir bölümünü işletmesinin yanındaki bahçesinde yetiştiriyor.

Hayalini gerçekleştiren Açıl, işletmesinde 10'u kadın 12 kişiye de istihdam sağladı.Restoranda kente özgü yöresel lezzetleri sunan Açıl, yemeklerde kullandığı biber, domates ve patlıcan gibi sebzelerin bir bölümünü işletmesinin yanındaki bahçesinde yetiştiriyor.

Beslediği inekten elde ettiği sütle hazırladığı yoğurt ve peyniri de yemeklerde kullanan Açıl, restoranının bulunduğu alana çocukların ve ailelerinin güzel vakit geçirmesi amacıyla çocuk oyun alanı ile deve kuşu, tavus kuşu, güvercin, köpek, ördek, kaz, kaplumbağa, tavşan ve sincap gibi hayvanların bulunduğu mini hayvanat bahçesi oluşturdu.



Beslediği inekten elde ettiği sütle hazırladığı yoğurt ve peyniri de yemeklerde kullanan Açıl, restoranının bulunduğu alana çocukların ve ailelerinin güzel vakit geçirmesi amacıyla çocuk oyun alanı ile deve kuşu, tavus kuşu, güvercin, köpek, ördek, kaz, kaplumbağa, tavşan ve sincap gibi hayvanların bulunduğu mini hayvanat bahçesi oluşturdu.

"Her gün buraya gelirken hayalimi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum"


Leyla Açıl, evinde hazırlayıp sunduğu yemeklerin beğenilmesi üzerine restoran açma fikrinin geliştiğini anlatarak, devletin de desteğiyle bu fikrini hayata geçirdiğini söyledi.

"Her gün buraya gelirken hayalimi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum"Leyla Açıl, evinde hazırlayıp sunduğu yemeklerin beğenilmesi üzerine restoran açma fikrinin geliştiğini anlatarak, devletin de desteğiyle bu fikrini hayata geçirdiğini söyledi.

Açıl, istihdam sağladığı kişilerle işlerini severek yaptıklarını ifade ederek, "Burada aile gibi olduk. Restoranımızda, irok (Mardin usulü içli köfte), sarma, sembusek (kapalı lahmacun), firik pilavı gibi birçok yöresel yemek yapıyoruz. Bahçemde biber, domates, patlıcan gibi sebzeler yetiştiriyorum. İneğimiz var, peynirimizi ve yoğurdumuzu kendimiz yapıyoruz ayrıca kırsal mahallede yetişen ürünleri alıp onlara da katkı sağlıyoruz. Misafirlerimiz buradan memnun ayrılıyor, yemeklerimizi çok beğeniyor. Evim çok küçüktü. Burada misafirlerimizi daha rahat ağırlıyor, daha rahat çalışıyoruz. Her gün buraya gelirken hayalimi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum." dedi.



Açıl, istihdam sağladığı kişilerle işlerini severek yaptıklarını ifade ederek, "Burada aile gibi olduk. Restoranımızda, irok (Mardin usulü içli köfte), sarma, sembusek (kapalı lahmacun), firik pilavı gibi birçok yöresel yemek yapıyoruz. Bahçemde biber, domates, patlıcan gibi sebzeler yetiştiriyorum. İneğimiz var, peynirimizi ve yoğurdumuzu kendimiz yapıyoruz ayrıca kırsal mahallede yetişen ürünleri alıp onlara da katkı sağlıyoruz. Misafirlerimiz buradan memnun ayrılıyor, yemeklerimizi çok beğeniyor. Evim çok küçüktü. Burada misafirlerimizi daha rahat ağırlıyor, daha rahat çalışıyoruz. Her gün buraya gelirken hayalimi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum." dedi.

Kendisine destek olan ailesine ve çocuklarına teşekkür eden Açıl, en büyük hayalini gerçekleştirdiğini belirtti.


Mutlu ve gururlu olduğunu dile getiren Açıl, bütün kadınlara da azimle hayallerini gerçekleştirmeleri tavsiyesinde bulundu.


Açıl, "Evimin bir odasında 3-5 kişiye yemek yaparken şimdi böyle bir yerde 300 kişiye yemek yapıyoruz. İnşallah daha çok kişiye ulaşırız. Mardin'in yöresel yemeklerini insanlara sunduğumuz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Kendisine destek olan ailesine ve çocuklarına teşekkür eden Açıl, en büyük hayalini gerçekleştirdiğini belirtti.Mutlu ve gururlu olduğunu dile getiren Açıl, bütün kadınlara da azimle hayallerini gerçekleştirmeleri tavsiyesinde bulundu.Açıl, "Evimin bir odasında 3-5 kişiye yemek yaparken şimdi böyle bir yerde 300 kişiye yemek yapıyoruz. İnşallah daha çok kişiye ulaşırız. Mardin'in yöresel yemeklerini insanlara sunduğumuz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"Bir kadının böyle bir işletme açması gururlandırıyor"


Restoranın işletme müdürü Pelin Keleş, Leyla Açıl'ın istihdam sağlayan bu projesinin kendisini çok etkilediğini anlatarak, ekibin bir parçası olmaya karar verdiğini söyledi.


Keleş, Dara Antik Kenti'nin gün geçtikçe daha çok turist ağırladığını belirterek, "Yapılacak çalışmalarla çok daha fazlasını ağırlamaya hazırlanıyor. Biz de buna katkı sunmayı istiyoruz. Bir kadının köyden çıkıp böyle bir işletme açması hem onu hem bizi çok gururlandırıyor. Leyla abla hayalini gerçeğe dönüştürdü. Birçok kadının da bunu yapabileceğine inanıyorum." diye konuştu.

"Bir kadının böyle bir işletme açması gururlandırıyor"Restoranın işletme müdürü Pelin Keleş, Leyla Açıl'ın istihdam sağlayan bu projesinin kendisini çok etkilediğini anlatarak, ekibin bir parçası olmaya karar verdiğini söyledi.Keleş, Dara Antik Kenti'nin gün geçtikçe daha çok turist ağırladığını belirterek, "Yapılacak çalışmalarla çok daha fazlasını ağırlamaya hazırlanıyor. Biz de buna katkı sunmayı istiyoruz. Bir kadının köyden çıkıp böyle bir işletme açması hem onu hem bizi çok gururlandırıyor. Leyla abla hayalini gerçeğe dönüştürdü. Birçok kadının da bunu yapabileceğine inanıyorum." diye konuştu.

İşletmenin çocuklu ailelere hitap eden oyun alanları, hayvanat bahçesi, sebze bahçesi gibi donatılarıyla ilgi gördüğünü dile getiren Keleş, ağırlıkla yerli ve yabancı turistlere hizmet sunduklarını belirtti.


Restoranda çalışan 2 çocuk annesi Asiye Muhammet de kazandığı gelirle çocuklarının eğitimine katkı sunduğunu ifade ederek, "Evimizin bahçesinde yetiştirdiğimiz zeytin, tavuk, tavuktan elde ettiğimiz yumurta gibi doğal ürünleri de buraya getirip satıyoruz. Burada çalıştığım için çok mutluyum." dedi.

İşletmenin çocuklu ailelere hitap eden oyun alanları, hayvanat bahçesi, sebze bahçesi gibi donatılarıyla ilgi gördüğünü dile getiren Keleş, ağırlıkla yerli ve yabancı turistlere hizmet sunduklarını belirtti.Restoranda çalışan 2 çocuk annesi Asiye Muhammet de kazandığı gelirle çocuklarının eğitimine katkı sunduğunu ifade ederek, "Evimizin bahçesinde yetiştirdiğimiz zeytin, tavuk, tavuktan elde ettiğimiz yumurta gibi doğal ürünleri de buraya getirip satıyoruz. Burada çalıştığım için çok mutluyum." dedi.
Başlıklar :MardinKadınGirişimci
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