Gökhan Tutum, ırmağın bu yıl kurumamasının hem su kaynakları hem de balık popülasyonu açısından sevindirici olduğunu belirtti. Tutum, "Bu sene ırmak kurumadığı için balıklarımız da ölmedi. Bu bizim için çok güzel bir şey oldu." diye konuştu. Tutum, "Normalde 10 yılı aşkın süredir ırmağımız kuruyor, balıklar da ölüyordu." dedi.