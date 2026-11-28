Dünyanın en zeki öğrencilerine sahip ülkeleri açıklandı: Türkiye o Avrupa devlerini geride bıraktı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) açıkladığı PISA 2025 sonuçları ışığında, 2026 yılı itibarıyla en zeki öğrencilere sahip ülkeler listelendi. Asya ülkelerinin damga vurduğu araştırmada Türkiye, genel başarı ortalamasıyla Almanya, Fransa ve İtalya başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesini geride bırakarak dikkat çekici bir performans sergiledi.