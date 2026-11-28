İki yavrusuyla ormanlık alana yakın İnönü Mahallesi'ne gelen bozayı, mahallede gezindikten sonra çöp konteynerlerinin içine girerek yiyecek aradı.
Anne bozayı yavrularını uzaktan takip etti
Çöplerden zaman zaman beslenen yavrularını anne bozayı uzaktan takip etti.
Ayrıca İstiklal Mahallesi
TOKİ konutlarıbölgesine gelen başka bir bozayı, etrafını saran köpekler tarafından uzaklaştırıldı.
Daha sonra bozayılar ormanlık alana çekildi.
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