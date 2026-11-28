Yüksek kesimlerdeki hayvanlar, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Iğdır’da daha ılıman iklime sahip Iğdır Ovası’na inmeye başladı.
Son günlerde Iğdır’da sıcaklıkların düşmesi üzerine yüksek rakımlı bölgelerde bulunan hayvanlar, iklim şartlarının daha ılıman olduğu Iğdır Ovası’na doğru inmeye başladı.
Hayvan sürüleri ovadaki meralara yöneldi
Özellikle yüksek kesimlerde havaların soğuması ve otlakların azalmasıyla birlikte, kış aylarının daha ılıman geçtiği Iğdır Ovası’ndaki meralara hayvan sürüleri yöneldi.
Ovadaki geniş otlaklara yayılan hayvanlar, yeşil alanlarda otlayarak beslenmeye başladı.
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