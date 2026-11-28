Antalya'dan Papa'ya mektup: '554 yıl önce bizimdi geri verin'

Su Altı Tarih Araştırmacısı Mustafa Aydemir, Antalya Kaleiçi Yat Limanı'nı yüzyıllar boyunca düşman saldırılarından koruyan ve 1472 yılında Haçlı donanması tarafından kırılarak savaş ganimeti olarak Vatikan'a götürülen zincirin iadesi için Papa'ya mektup yazdı. Aydemir, "İnanıyorum ki Papa, iki milletin, iki ülkenin dostluğu adına bu zinciri ait olduğu yere verecektir" dedi.