Su Altı Tarih Araştırmacısı Mustafa Aydemir, 1472 yılında Haçlı donanması tarafından kuşatılan Antalya'nın girişindeki liman zincirinin savaş ganimeti olarak Vatikan'a götürülmesine ilişkin detayları aktardı. Mustafa Aydemir, 1453 yılında İstanbul'un fethinin ardından Avrupa'da büyük bir donanma oluşturulduğunu kaydetti. Fatih Sultan Mehmet'in Uzun Hasan üzerine düzenlediği seferin fırsat bilindiğini belirten Aydemir, 133 parçalık Haçlı donanmasının ilk saldırdığı yerin Antalya olduğunu söyledi. Donanmanın 70 Venedik, 17 Napoli, 22 Rodos, 5 Kıbrıs ve 19 Papalık gemisinden oluştuğunu aktaran Aydemir, donanmaya Venedikli amiral Mocenigo'nun komuta ettiğini kaydetti. Aynı donanmanın Antalya saldırısının ardından İzmir'e yöneldiğini anlatan Aydemir, "Donanma Antalya'dan sonra İzmir'e saldırdı. İzmir'e girip yağmaladılar, talan ettiler. Aynı Haçlı donanması, ilk saldırdığı yer olan Antalya'da bunu yapamadı" dedi.





Papalığa ait Kardinal Carafa komutasındaki gemilerin 1472 yılında Antalya Limanı'nın girişini koruyan zinciri kırarak limana girdiğini, ancak kenti ele geçiremediğini belirten Aydemir, "Carafa başkanlığındaki -ki kendisi kardinaldir- donanma Antalya liman ağzını koruyan, limanı koruyan bu zinciri kırdı, limana girdi. Limanı talan etti ama kenti zapt edemedi, kaleleri geçemedi. Antalyalılarla sabahtan akşama kadar süren çok kanlı bir savaşta kaybettiler" diye konuştu.







