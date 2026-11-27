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Hakkında 7 yıl 15 ay hapis cezası bulunan ve 3 ayrı suçtan aranan "Tilki Selim" lakaplı uyuşturucu kaçakçısı Selim Işık, MİT ve emniyet güçlerinin ortak operasyonuyla yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve MİT Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, firari hükümlünün İstanbul’da saklandığı tespit edildi.

SAUNANIN GİZLİ BÖLMESİNDE SAKLANMIŞ

Kamu kurum ve kuruluşları ile benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle işlenen "Dolandırıcılık" suçundan 7 yıl 15 ay hapis cezası bulunan Selim Işık’ın, ayrıca "Mal Varlığı Değerlerini Aklama" ve "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından arandığı ve Üsküdar’da yaşadığı anlaşıldı. Üsküdar’daki adrese giren polis ekipleri, dubleks dairenin odalarını ararken ahşap sauna kabinine yöneldi. Saunanın oturma kısmındaki ahşap kapakları kaldıran ekipler, fener ışığıyla yaptıkları kontrolde Selim Işık’ı daracık gizli bölmenin içinde oturur halde yakaladı.

“YEŞİL”İN SÖZLERİYLE HAFIZALARDA YER ALIYORDU

Özellikle 1990’lı yıllarda etkinliğiyle bilinen ve geçmişte "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım adına haraç topladığı öne sürülen "Tilki Selim" lakaplı eroin kaçakçısı, Yıldırım’ın kendisine yönelik sarf ettiği "Yalnız yedirmezler adama. Yalnız yiyen adama da bir gün kustururlar" ifadeleriyle biliniyordu. Yakalanmasının ardından İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürülen zanlının emniyetteki ifade işlemlerine devam ediliyor.