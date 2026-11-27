Beşiktaş taraftarının Filistin'e desteği Mustafa Çalık'ın sözlerini yeniden gündeme taşıdı: Türk komşusu için belaya kalmaktan imtina etmez

UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva, Gürcistan'ın Batum şehrinde karşı karşıya geldi. Olaylı geçen karşılaşmada Gürcistan polisi, Filistin'e destek amacıyla bayrak açan Beşiktaş taraftarlarını darbetti. Siyah-beyazlı taraftarların Filistin bayraklarını ve İsrail'i protesto eden pankartlarını vermemek için direndiği anlar kameralara yansıdı. Görüntülerin ardından 2023 yılında hayatını kaybeden yazar Dr. Mustafa Çalık'ın geçmişte bir televizyon programında yaptığı konuşma sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Türk milletinin yalnızca kendi değerlerini ve haklarını değil, başkalarının haklarını da savunduğunu vurgulayan Çalık, "Türk, namaz kılmasa bile, oruç tutmasa bile, peygamberine hakaret edilen yerde, kafası iyi olsa bile, bıçağı sıyırır, başını belaya koyar. Türk dindar olmasa bile mukaddesatını, dinini savunur. Türk sadece kendi namusu ve şerefi, haysiyeti için değil, komşusunun namusu için de, şerefi, haysiyeti için de belaya kalmaktan imtina etmez. Gerekirse hapse girer. Türk sadece kendi hakkını savunmaz. Üstüne vazife olmayan işleri de üstüne vazife görür. Bu bir alicenaplıktır. Yüksek seciyedir, yüksek ruhtur. Türklük Müslümanlığın takva safhasıdır." ifadelerini kullanmıştı.