"Pankart açıldığında Türkçe anons da yapıldı. Pankartı indirin diye. Ben bunu da anlamakta zorluk çekiyorum. Stadyumlarda eğer Filistin bayrağı açamayacaksak batsın sizin futbolunuz. Başlarım sizin futbolunuza. Ben Filistin'in bayrağını açamayacaksam senin tiyatron da yere batsın, futbolun da yere batsın. Çıkma o maça. Böyle bir şey olabilir mi? Ne bu? Yani orada soykırımcılar gelecek. Sen onunla ilgili pankart açıyorsun adama. Bir şey yapmıyorsun ki. Pankart açmam bile yasak. Ne güzel ya. İyi oldu olacak. Ağzımızı bantlayın. Ağzımızı da bantlayın. Katile katil demeyelim. Şerefsize şerefsiz demeyelim. Olur mu böyle bir şey?"