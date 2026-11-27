“FİLİSTİN BAYRAĞI AÇAMAYACAKSAK BATSIN SİZİN FUTBOLUNUZ”
Stadyumlarda Filistin bayrağı ve pankartı açılmasının engellenmesine büyük tepki gösteren Gaffar Yakınca, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:
BATUM’DAKİ MAÇTA TARAFTARLARA POLİS MÜDAHALESİ YAŞANMIŞTI
UEFA Avrupa Ligi 5’inci hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva, Gürcistan’ın Batum kentindeki Batumi Dinamo Stadyumu’nda karşı karşıya gelmişti. Sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılan Beşiktaş’ın mücadelesinde siyah-beyazlı taraftarların Filistin’e destek pankartları ve sloganları nedeniyle Gürcistan polisinin vatandaşlara biber gazı ve coplarla müdahale ederek taraftarları darbettiği aktarılmıştı. Müdahale sırasında yaralananlar ve gözaltına alınanlar olduğu, ardından gözaltına alınanların serbest bırakıldığı belirtilirken, taraftarlar yaşananlara tepki göstererek kulüp yönetimine destek çağrısında bulunmuştu.
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