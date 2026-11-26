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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Basın Salonu'nda fon meselesine ilişkin ortak basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Yılmaz, fon piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından alınan tedbirleri, yürütülen çalışmaları ve yatırımcıların haklarının korunmasına yönelik adımları kamuoyuyla paylaştı.

Olağan tasfiye ye tabi fonlarda nihai tasfiye aşamasına gelindiğini belirten Yılmaz, olağanüstü tasfiye sürecindeki fonlarda ise bazı istisnai durumlar dışında ara ödemelerin tamamlandığını açıkladı.

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Yılmaz, cuma günü itibarıyla bu aşamaya geçileceğini belirterek, bundan sonraki sürecin bazı istisnai haller dışında olağan tasfiye kuralları çerçevesinde nihai tasfiyeye yönelik ilerleyeceğini ifade etti.

"Hak sahiplerinin hakları korunacak, sorumlular hesap verecek"

Milletin beklentisinin yaşananların bütün boyutlarıyla aydınlatılması, hak sahiplerinin haklarının korunması ve sorumluların kim olduklarına bakılmaksızın hukuk önünde hesap vermesi olduğunu vurgulayan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ilk günden itibaren bu sorumlulukla hareket ettiklerini söyledi.

Vatandaşların tasarruflarını hukuka aykırı işlemlerle istismar edenlerin ve piyasa dolandırıcılarının üzerine kararlılıkla gidildiğini belirten Yılmaz, yatırımcıların meşru haklarının korunmasına yönelik adımların sürecin başından itibaren atıldığını ve atılmaya devam edileceğini kaydetti.

"Meşru yatırımcılarla hukuka aykırı işlem yapanlar ayırt ediliyor"

Sürecin yönetiminde meşru yatırımcılar ile hukuk çerçevesinde faaliyet gösteren finansçıların hassasiyetle ayırt edildiğini dile getiren Yılmaz, yeterli bilgiye dayanmayan aceleci değerlendirmelerle hiç kimsenin haksız yere töhmet altında bırakılmaması gerektiğini belirtti.

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Sorumlulukların somut bilgi ve belgeler ışığında belirlenmesinin hukuk devleti anlayışının gereği olduğunu ifade eden Yılmaz, herkesin bu süreçte sorumlulukla hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Süreçle ilgili dezenformasyon ve siyasi polemiklerin yapıldığını belirten Yılmaz, bunlardan bağımsız olarak somut bilgilere, belgelere ve hukuki kurallara dayalı bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Sermaye piyasalarının korunmasının da yaklaşımın önemli bir boyutunu oluşturduğunu vurgulayan Yılmaz, sorunlu yapılardan arındırılan sermaye piyasalarının yoluna çok daha güçlü ve sağlıklı şekilde devam edeceğine inandıklarını ifade etti.

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SPK'nın 28 Ağustos tarihli rehberi manipülatif işlemleri görünür kıldı

Fon piyasalarında yaşanan gelişmelerin kronolojisine ilişkin bilgi veren Yılmaz, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 28 Ağustos 2026 tarihinde Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'i yayımladığını, rehberin ise 1 Eylül 2026'da yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Söz konusu rehberin bazı fonlar üzerindeki manipülatif ve sorunlu işlemleri görünür hale getirdiğini belirten Yılmaz, düzenlemelerle şeffaflığın artırılmasının amaçlandığını kaydetti.

Rehber kapsamında özellikle düşük fiili dolaşıma sahip paylarda gerçekleştirilen fiktif hareketlerin, manipülasyonların ve sistemik risklerin önüne geçilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

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Pusula ve Tera dahil bazı fon şirketleri temerrüde düştü

Yılmaz, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde Pusula ve Tera başta olmak üzere bazı fon şirketlerinin temerrüde düştüğünü açıkladı.

Gelişmeler üzerine 17 Eylül'de Finansal İstikrar Komitesi'nin acil olarak toplandığını ve önemli kararlar aldığını belirten Yılmaz, sorunun finansal sistemin geneline yayılmasını önlemek amacıyla sorunlu fonların ve yapıların karantinaya alındığını söyledi.

Sermaye Piyasası Kurulunun 17 Eylül 2026 tarihli kararıyla 7 portföy yönetim şirketi bünyesindeki toplam 131 fonun, Kurul tarafından belirlenecek yöntemle tasfiye edilmesine karar verildiğini bildirdi.

131 fonda 455 bin 758 yatırımcı bulunuyor

Tasfiye kapsamına alınan 131 fonun yatırımcı sayısına ve büyüklüğüne ilişkin verileri de paylaşan Yılmaz, söz konusu fonlarda toplam 455 bin 758 tekil yatırımcının bulunduğunu açıkladı.

Yılmaz'ın verdiği bilgilere göre, tasfiye sürecindeki fonların kararın alındığı tarihteki toplam portföy değeri, hane halkının finansal varlıklarının yüzde 2,4'üne karşılık geliyor.

Tasfiye halindeki 131 fonun toplam fon sayısının yüzde 4,6'sını, toplam portföy değerinin ise yüzde 7,7'sini oluşturduğunu belirten Yılmaz, bu oranların yaşanan sorunun önemsiz olduğu anlamına kesinlikle gelmediğini vurguladı.

Yılmaz, "Aksine sorunun üzerine önemle ve ciddiyetle, çok boyutlu şekilde gidilmiştir." ifadelerini kullandı.

Fon Koordinasyon Kurulu 11 kez toplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda 29 Eylül'de Fon Koordinasyon Kurulunun oluşturulduğunu belirten Yılmaz, kurulun kendi başkanlığında çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Tasfiye süreçlerinin kurumlar arasında genel koordinasyon sağlanarak yürütülmesi, tasfiyesine karar verilen fonlardaki yatırımcıların haklarının korunması ve ödemelerin adil ve hızlı şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla kurulan kurulun bugüne kadar 11 kez toplandığını aktaran Yılmaz, toplantılarda çeşitli konuların birlikte değerlendirildiğini söyledi.

Genel toplantıların yanı sıra belirli konulara ilişkin kurumlar tarafından çok sayıda alt çalışma da gerçekleştirildiğini belirten Yılmaz, yargı ile bağımsız düzenleyici ve denetleyici otoritelerin kendi alanlarında yetkili ve sorumlu kurumlar olduğuna dikkat çekti.

Devlet Denetleme Kurulu 21 müfettiş ve uzmanla incelemelerini sürdürüyor

Devlet Denetleme Kurulunun da fon sürecine ilişkin inceleme ve denetim faaliyetlerine devam ettiğini belirten Yılmaz, çalışmaların 21 müfettiş ve uzman tarafından yürütüldüğünü açıkladı. İnceleme ve denetim faaliyetlerinin doğrudan ilgili kurumlarda, ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeler üzerinden gerçekleştirildiğini kaydetti.

Olağan fon tasfiyesinde tüm ödemeler yarın tamamlanacak

Olağan tasfiye sürecine ilişkin bilgi veren Yılmaz, bu kapsamdaki tüm ödemelerin yarın itibarıyla gerçekleştirilmiş olacağını ve olağan fon tasfiye sürecinin tamamlanacağını bildirdi.

Yılmaz, sürece ilişkin rakamların daha sonra yazılı olarak da kamuoyuyla paylaşılabileceğini ifade etti.

Atlas, Pusula ve Tera fonları olağanüstü tasfiyeye alındı

Yükümlülüklerinin mevcut varlıklarıyla karşılanamayacağı anlaşılan Atlas, Pusula ve Tera fonlarının 7596 sayılı Kanun ve SPK kararı doğrultusunda olağanüstü tasfiye sürecine alındığını belirten Yılmaz, bu süreçte yasal düzenlemenin kısa sürede Meclis'ten geçtiğini hatırlattı.

Yılmaz, olağanüstü tasfiyeye ilişkin kanuni düzenlemenin kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmesi dolayısıyla Meclis'e teşekkür ederek, kurumların görevlerini bu yasal çerçeve içerisinde yerine getirdiğini söyledi.

131 fonda 199,25 milyar liralık ödeme yapılacak

Fonlardaki tasfiye sürecine ilişkin toplam rakamları paylaşan Cevdet Yılmaz, yarın itibarıyla 131 fondan 122'sinde toplam 199,25 milyar liralık ödeme gerçekleştirilmiş olacağını açıkladı.

Olağan ve olağanüstü tasfiye ödemeleri kapsamında yaklaşık 200 milyar liranın yatırımcılara aktarılacağını belirten Yılmaz, toplam 455 bin 758 tekil yatırımcının 444 bin 987'sine en az bir ödeme yapıldığını bildirdi. Bu rakamın tüm yatırımcıların yaklaşık yüzde 98'ine karşılık geldiğini ifade etti.

Yılmaz, 401 bin 754 tekil yatırımcıya ise net yatırım tutarının veya portföy değerinin ara ödeme ya da olağan tasfiye süreci kapsamında tamamının yarın itibarıyla ödenmiş olacağını söyledi.

21 bin 723 kişi nakit olarak 1 milyon lira ödeme aldı

Ara ödemelerde kanuni çerçevede esas alınan 1 milyon liralık ödeme sınırına da değinen Yılmaz, bugüne kadar 21 bin 723 kişiye nakit olarak 1 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı. Son günlerde kamuoyunda dile getirilen "1 milyon TL alan yok" şeklindeki ifadelerin gerçeği yansıtmadığını belirten Yılmaz, ayni ödemeler de hesaba katıldığında bu sayının 40 binin üzerine çıktığını kaydetti.

Yılmaz, kanunda herkese 1 milyon lira ödeme yapılmasına yönelik bir hüküm bulunmadığının altını çizerek, düzenlemenin 1 milyon liraya kadar ödeme yapılmasını öngördüğünü vurguladı.

Buna göre, alacağı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılara alacakları tutarında ödeme yapıldığını, 1 milyon lira veya üzerinde alacağı bulunan yatırımcılara ise en az 1 milyon lira ödeme gerçekleştirildiğini ifade etti.

"Hazine'den tek kuruş ödeme yapılmadı"

Yılmaz, tasfiye sürecinde gerçekleştirilen 199 milyar lirayı aşkın ödemelerin kaynağına ilişkin de açıklamada bulundu. Söz konusu ödemelerin tamamının olağan ve olağanüstü tasfiye süreçleri kapsamında yapıldığını belirten Yılmaz, "Bu 199 milyarı aşkın ödemede bir tek kuruş bütçemizden, Hazinemizden ödeme yapılmamıştır." dedi.

Net yatırım tutarını daha önce çeken 10 bin 680 kişiye ödeme yapılmadı

Net yatırım tutarı ve portföy değeri arasındaki farkı da açıklayan Cevdet Yılmaz, net çıkış tutarı net giriş tutarından yüksek olan yatırımcıların, tasfiye kapsamındaki fonlarda bakiyeleri bulunsa dahi geri ödeme kapsamına alınmadığını belirtti. Yılmaz, bu yatırımcıların daha önce yatırdıkları tutara eşit veya daha fazla miktarı sistemden çekerek net yatırım tutarlarını zaten tahsil ettiklerini ifade etti.

Durumu örnekle açıklayan Yılmaz, fona 1 milyon lira yatıran bir kişinin yatırımının değer kazanarak 2 milyon liraya yükseldiğini, ancak bu süreçte 1 milyon lirasını sistemden çektiğini varsaydı. Bu durumda yatırımcının net yatırım tutarının sıfır kabul edildiğini belirten Yılmaz, bu kapsamda 10 bin 680 tekil yatırımcı bulunduğunu açıkladı. Söz konusu kişilere herhangi bir ödeme yapılmadığını kaydeden Yılmaz, bu yatırımcıların kanunda öngörülen net yatırım tutarını daha önce sistemden çektiklerini vurguladı.

Olağanüstü tasfiyedeki ödemeler nihai tasfiyede mahsuplaşacak

Olağanüstü tasfiye kapsamında gerçekleştirilen ödemelerin nihai ödeme olmadığının altını çizen Yılmaz, mevcut aşamada yapılan ödemelerin ara ödeme niteliği taşıdığını belirtti. Nihai tasfiye aşamasında bu tutarların hak sahiplerinin alacaklarından mahsup edileceğini ifade eden Yılmaz, son aşamada oransal dağıtım gerçekleştirildiğinde hesapların kesinleştirileceğini söyledi.

Yılmaz, bu aşamada yalnızca olağanüstü tasfiye sürecine ilişkin olarak kanunda belirlenen kurallar çerçevesinde hareket edildiğini kaydetti.

TMSF bünyesinde 131 ayrı hesap açıldı

Tasfiye sürecinde yürütülen mali işlemlere ilişkin bilgi veren Cevdet Yılmaz, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde her fon için ayrı ayrı olmak üzere 131 hesap açıldığını, ayrıca genel bir hesap oluşturulduğunu açıkladı. Her fonun kendi hukuki yapısına sahip olduğunu belirten Yılmaz, bu nedenle hesapların birbirinden ayrı tutulduğunu ifade etti.

Genel hesapta biriken kaynakların, her fon için gelen geri ödemelerin ise doğrudan ilgili fonun ödemelerinde kullanıldığını kaydeden Yılmaz, genel hesaba aktarılan kaynakların SPK tarafından belirlenen kurallar ve kanuni kriterler doğrultusunda fonlara dağıtıldığını söyledi. Dağıtımın hakkaniyet ve adalet ilkeleri gözetilerek yapıldığını vurgulayan Yılmaz, TMSF'nin süreçte önemli bir rol üstlendiğinin altını çizdi.

Geri kazanım hesaplarında 45 milyar lirayı aşkın tahsilat

Geri kazanım çalışmalarına ilişkin güncel rakamları da paylaşan Yılmaz, bugüne kadar geri kazanım hesaplarında 45 milyar liranın üzerinde tahsilat sağlandığını bildirdi. Tahsilat çalışmalarının devam ettiğini belirten Yılmaz, bu alandaki sürecin henüz tamamlanmadığını ifade etti.

Yurt dışındaki varlıkların Türkiye'ye getirilmesi için çalışma sürüyor

Yurt dışına çıkarılan varlıkların geri kazanılmasına yönelik çalışmalara da değinen Yılmaz, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından bugüne kadar belirlenen kaynağın 12 milyar lirayı aştığını açıkladı. Bu konudaki araştırmaların sürdüğünü belirten Yılmaz, MASAK ve Adalet Bakanlığının koordinasyonunda yurt dışındaki haksız kazançların ve fahiş gelirlerin Türkiye'ye getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Adalet Bakanı Gürlek: Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik hazırlığı tamamlandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fon Koordinasyon Kurulunun 11'inci toplantısında Adalet Bakanlığını ilgilendiren önemli kararlar alındığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanı ile ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik öngören kanuni düzenleme taslağının hazırlık çalışmalarının tamamlandığını bildiren Gürlek, taslağın yasalaşması için ilgili sürecin başlatıldığını belirtti.

Fon suistimallerine karşı yeni cezai yaptırımlar gündemde

Türkiye'nin benzer sorunlarla yeniden karşılaşmaması için gerekli önlemlerin alınmasının hedeflendiğini vurgulayan Gürlek, çalışmaların önceliğinin finansal piyasalarda yatırımcı haklarının korunması ve istikrarın sürdürülebilirliğinin sağlanması olduğunu ifade etti.

Ekonominin işleyişine engel olabilecek iç ve dış müdahalelerin bertaraf edilmesinin amaçlandığını belirten Gürlek, önleyici tedbirler kapsamında suistimal ve kötü niyetli girişimlere yönelik cezai yaptırımların da açık biçimde düzenlenmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Taslağın TBMM'de kabul edilmesiyle sermaye piyasalarında otokontrol sisteminin güçlendirilmesinin, piyasa oyuncularının güven içerisinde faaliyet göstermesinin ve vatandaşların haklarının güvence altına alınmasının sağlanacağını dile getirdi.

Fon soruşturmasında 138 kişi tutuklandı, 300 şüpheliye adli kontrol uygulandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon suistimaline ilişkin yürütülen adli süreç hakkında da bilgi verdi. Gürlek, soruşturma kapsamında toplam 638 şüphelinin bulunduğunu açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon suistimaline ilişkin yürütülen soruşturmaların son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Soruşturma kapsamında 138 şüphelinin tutuklandığını, 300 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını belirten Gürlek, 49 şüpheli hakkında ise yakalama kararı bulunduğunu açıkladı.

Soruşturmalar kapsamında 550 gerçek kişi ile 184 tüzel kişinin mal varlıklarına el konulduğunu ve banka hesaplarının bloke edildiğini bildiren Gürlek, yurt dışına kaçırıldığı tespit edilen yaklaşık 13 milyar lira karşılığı paranın da dondurulduğunu söyledi. Söz konusu paraların Türkiye'ye iadesi için adli istinabe ve karşılıklı adli iş birliği süreçleri kapsamında gerekli adımların atıldığını kaydetti.

Gürlek, tutuklama, adli kontrol ve yakalama tedbirlerinin her şüpheli bakımından dosyadaki deliller ve kanuni şartlar çerçevesinde uygulandığının altını çizdi.

95 kişiden 45,36 milyar lira tahsil edildi

Gönüllü iade ve geri kazanım çalışmaları kapsamında bugüne kadar 95 kişiden toplam 45,36 milyar lira tahsil edildiğini açıklayan Gürlek, yasa dışı yollarla yurt dışına aktarılan kaynakların geri getirilmesi için de çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Yaklaşık 13 milyar lira karşılığı yabancı paranın Türkiye'ye iadesi için adli iş birliği kapsamında gerekli görüşmelerin yapıldığını ifade eden Gürlek, devletin süreci yakından takip ettiğini vurguladı.

"Fon soruşturmasında ana omurga tamamlandı"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında ana omurganın tamamlandığını belirten Gürlek, Sermaye Piyasası Kurulunun suç duyuruları ve yeni itirafçı beyanları doğrultusunda yeni isimlerin ortaya çıkması halinde soruşturmanın derinleştirileceğini söyledi.

Soruşturmanın iddianame yazım aşamasına geldiğini bildiren Gürlek, şüphelilerin bir an önce mahkeme önünde yargılanmasını sağlayacaklarını ifade etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığındaki savcıların bu süreçte gece gündüz çalıştığını belirten Gürlek, milletin hak ve hukukuna kasteden herkes hakkında hukuk çerçevesinde gereğinin yapılacağını kaydetti.

Mehmet Şimşek: Sermaye piyasalarında yeni tedbirler devreye alındı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise sermaye piyasalarının sağlıklı işleyişini güvence altına almak ve benzer sorunların yeniden yaşanmasını önlemek amacıyla atılan adımları anlattı. Şimşek, Sermaye Piyasası Kurulunun ağustos ayı sonunda yayımladığı fon rehberinin, fonlardaki riskleri azaltmaya yönelik önemli düzenlemeler içerdiğini belirtti.

Rehber kapsamında serbest fonlarda halka açıklık oranı düşük hisselerde yoğunlaşma limitleri getirildiğini aktaran Şimşek, serbest fonların ilişkili taraflarla gerçekleştirdiği işlemlerin fon portföy değerinin yüzde 20'siyle sınırlandırıldığını söyledi. Serbest fonların portföy içeriklerini haftalık olarak açıklamasının zorunlu hale getirildiğini belirten Şimşek, böylece şeffaflığın artırıldığını ifade etti.

KAP'ta doğrudan pay açıklama eşiğinin yüzde 5'ten yüzde 3'e indirildiğini, dolaylı payı yüzde 10'u aşan pay sahiplerinin de açıklanmaya başlandığını kaydeden Şimşek, düzenlemelerin fonlarda yoğunlaşmayı ve ilişkili taraflardan kaynaklanan riskleri azaltmayı hedeflediğini dile getirdi.

Fon işlemlerinde teminat şartı ve daha yüksek nitelikli yatırımcı sınırı

Fonların borç verme işlemlerinin tamamının teminat şartına bağlandığını ve teminat kalitesinin yükseltildiğini belirten Şimşek, fonların ters repo işlemlerine yönelik Takasbank güvencesinin kapsamının da genişletildiğini açıkladı.

Para piyasası fonu niteliğindeki serbest fonlarda likiditeyi artırmak amacıyla asgari yüzde 10 kira sertifikası şartı getirildiğini ifade eden Şimşek, bu fonlara girişte nitelikli yatırımcı sınırının 10 milyon liradan 50 milyon liraya yükseltildiğini bildirdi. Ayrıca tüm yatırımcıların bu fonlara girişte nitelikli yatırımcı beyan formunu imzalamak zorunda olduğunu belirten Şimşek, böylece yatırımcıların karşı karşıya oldukları risklerin açıkça ortaya konulduğunu söyledi.

SPK'da yapay zeka destekli erken uyarı sistemi kurulacak

Sermaye piyasalarında gözetim ve denetim kapasitesinin güçlendirilmesinin öncelikleri arasında bulunduğunu vurgulayan Şimşek, Sermaye Piyasası Kurulunun daha etkin çalışabilmesi amacıyla bir SPK dönüşüm projesi üzerinde çalışıldığını açıkladı.

Proje kapsamında yapay zeka destekli manipülasyon erken uyarı sisteminin kurulacağını belirten Şimşek, SPK'nın TÜBİTAK gibi kurumlarla iş birliği yaparak sistemi devreye alacağını ifade etti. Büyük miktardaki verilerin kısa sürede ve anlamlı biçimde işlenebilmesi için büyük veri platformunun da kurulacağını kaydetti.

SPK'nın gözetim ve denetim kapasitesini artırmak amacıyla Vergi Denetim Kurulundan 25 müfettişin görevlendirildiğini bildiren Şimşek, bu adımla kurumun denetim gücünün önemli ölçüde artırıldığını söyledi.

SPK'nın fon manipülasyonu incelemeleri kasım sonunda tamamlanacak

Sermaye Piyasası Kurulunun fonlardaki manipülasyona yönelik incelemelerinin devam ettiğini belirten Şimşek, söz konusu çalışmaların kasım ayı sonunda tamamlanmasının beklendiğini açıkladı. Şimşek, SPK'dan aldıkları bilgi doğrultusunda manipülasyona uğramış fonlarla bağlantılı incelemelerin ay sonu itibarıyla sonuçlandırılacağını ve böylece piyasalardaki belirsizliğin azalacağını ifade etti.

56 hisse tarandı, 551 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu

16 Eylül-26 Kasım döneminde yürütülen çalışmalara ilişkin rakamları da paylaşan Şimşek, toplam 56 hissenin tarandığını açıkladı. Fonlarla bağlantılı 21 hissede 551 kişi hakkında SPK tarafından suç duyurusunda bulunulduğunu belirten Şimşek, 591 kişi hakkında işlem yasağı uygulandığını, 319 kişinin ise sermaye piyasalarında işlem yapma lisansının iptal edildiğini bildirdi.

Sermaye Piyasası Kurulunun sınırlı kapasitesine rağmen bu süreçte yoğun bir çalışma yürüttüğünü ifade eden Şimşek, kurumun son dönemdeki çalışmalarını takdir ettiklerini söyledi.

Sermaye piyasalarına duyulan güvenin pekiştirilmesi için ilave adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Şimşek, bu yöndeki çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Şimşek, fonlardaki zararların sorumlulardan tahsil edilerek yatırımcılara ödenmesini sağlayacak kalıcı bir geri kazanım mekanizmasının kurulacağını açıkladı. Tasfiye süreci için daha önce özel bir kanunla oluşturulan mekanizmanın artık kalıcı olarak mevzuata taşınacağını belirten Şimşek, böylece benzer durumlarda uygulanabilecek sürekli bir sistem oluşturulacağını ifade etti.

Erken uyarı sisteminin yanı sıra riskleri önceden tespit edecek bir risk merkezinin kurulmasının da planlandığını kaydeden Şimşek, bu merkezin bankacılık sektörü de dahil olmak üzere kurumlar arasındaki bilgi paylaşımını hızlandıracağını söyledi.

Sermaye piyasalarında manipülasyona ağır yaptırımlar geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sermaye piyasalarında yatırımcı haklarını korumak ve benzer sorunların tekrar yaşanmasını önlemek amacıyla kapsamlı düzenlemeler üzerinde çalışıldığını belirtti. Yeni yasal düzenlemeyle manipülasyon, bilgi suistimali ve piyasa bozucu eylemlere yönelik cezaların ağırlaştırılacağını açıklayan Şimşek, fonlar üzerinden işlenen suçlara daha ağır yaptırımlar uygulanacağını ve soruşturma süreçlerinin hızlandırılacağını ifade etti.

Yatırımcıların korunmasına yönelik düzenlemelerin de hayata geçirileceğini kaydeden Şimşek, Yatırımcı Tazmin Merkezi'nin mali yapısının güçlendirileceğini, tazmin mekanizmalarının geliştirileceğini bildirdi. Borçlanma aracı niteliğindeki kira sertifikaları ve benzeri yatırım araçlarına yönelik ek koruma sağlanmasının da planlandığını aktardı.

Serbest fonlara yeni sınırlamalar getirildi

Şimşek, ağustos ayı sonunda yayımlanan ve eylül başında uygulanmaya başlanan fon rehberiyle serbest fonlardaki riskleri azaltmaya yönelik önemli adımlar atıldığını belirtti. Bu kapsamda halka açıklık oranı düşük hisselerde yoğunlaşma limitleri getirildi, serbest fonların ilişkili taraflarla gerçekleştirdiği işlemler fon portföy değerinin yüzde 20'siyle sınırlandırıldı.

Fon portföy içeriklerinin haftalık olarak açıklanması zorunlu hale getirilirken Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) doğrudan pay açıklama eşiği yüzde 5'ten yüzde 3'e indirildi. Dolaylı payı yüzde 10'u aşan pay sahiplerinin de açıklanması zorunlu hale getirildi.

Fonların tüm borç verme işlemleri teminat şartına bağlandı ve teminat kalitesi yükseltildi. Ters repo işlemlerinde Takasbank güvencesinin kapsamı genişletilirken para piyasası fonu niteliğindeki serbest fonlarda asgari yüzde 10 kira sertifikası bulundurma şartı getirildi.

Serbest fonlara girişte 50 milyon lira şartı

Serbest fonlara girişte nitelikli yatırımcı sınırı 10 milyon liradan 50 milyon liraya yükseltildi. Ayrıca yatırımcıların bu fonlara girişte nitelikli yatırımcı beyan formunu imzalaması zorunlu hale getirildi. Şimşek, bu düzenlemelerle yatırımcıların karşı karşıya oldukları risklerin açıkça ortaya konulmasının amaçlandığını belirtti.

SPK'da yapay zeka destekli denetim dönemi

Sermaye Piyasası Kurulunun gözetim ve denetim kapasitesini artırmak amacıyla SPK dönüşüm projesi üzerinde çalışıldığını açıklayan Şimşek, proje kapsamında yapay zeka destekli manipülasyon erken uyarı sistemi kurulacağını bildirdi. SPK'nın TÜBİTAK gibi kurumlarla iş birliği yaparak devreye alacağı sistemle piyasa hareketlerindeki risklerin daha erken tespit edilmesi hedefleniyor.

Yüksek hacimli verilerin hızlı ve anlamlı şekilde analiz edilmesi için büyük veri platformu kurulacağını belirten Şimşek, Vergi Denetim Kurulundan 25 müfettişin SPK bünyesinde görevlendirildiğini ve kurumun denetim kapasitesinin güçlendirildiğini ifade etti.

56 hisse tarandı, 551 kişi hakkında suç duyurusu yapıldı

SPK'nın fon manipülasyonlarına yönelik incelemelerinin kasım ayı sonunda tamamlanmasının beklendiğini belirten Şimşek, çalışmaların sonuçlanmasıyla piyasalardaki belirsizliğin azalacağını söyledi.

16 Eylül-26 Kasım döneminde 56 hissenin tarandığını açıklayan Şimşek, fonlarla bağlantılı 21 hissede 551 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi. Aynı dönemde 591 kişi hakkında işlem yasağı uygulandığını, 319 kişinin ise sermaye piyasalarında işlem yapma lisansının iptal edildiğini kaydetti.

Fon zararları için kalıcı geri kazanım mekanizması kurulacak

Fonlardaki zararların sorumlulardan tahsil edilerek yatırımcılara ödenmesini sağlayacak kalıcı bir geri kazanım mekanizmasının mevzuata taşınacağını belirten Şimşek, tasfiye sürecinde özel kanunla oluşturulan sistemin sürekli hale getirileceğini ifade etti.

Riskleri önceden tespit edecek bir risk merkezinin kurulmasının da planlandığını aktaran Şimşek, bankacılık sektörü dahil kurumlar arasındaki bilgi paylaşımının hızlandırılacağını söyledi.

MSCI uyumu için yasal düzenleme Meclis'e gönderilecek

MSCI uyum sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şimşek, fonların koordineli işlemlerine karşı güvenilir ve sürekli yaptırımlar uygulanmasının gündemdeki temel konulardan biri olduğunu belirtti. Meclis'e sevk edilecek kanunla bu alandaki yasal altyapının oluşturulacağını kaydeden Şimşek, kurumsal kapasitenin de güçlendirildiğini ifade etti.

Kanun teklifinin bütçe görüşmelerinin hemen ardından veya yeni yılın başında Meclis gündemine alınmasını beklediklerini belirten Şimşek, düzenlemelerin hızlı şekilde hayata geçirilmesini hedeflediklerini söyledi.

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