Seçim vaadinden yeni tarifeye





Seçim döneminde su fiyatlarını kademeli olarak düşürme sözü veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın göreve gelmesinin ardından indirimli tüketim sınırı önce 4, ardından 6 metreküp olarak uygulandı. Yeni düzenlemeyle bu sınırın 10 metreküpe yükseltilmesi, Başkan Tugay’ın temel su tüketiminde İzmir’i en düşük fiyatlı büyükşehir haline getirme hedefi doğrultusunda yeni bir adım oldu.





10 metreküp su tüketen hanenin cebinde 368 lira kalacak





İZSU’nun 30 günlük tüketim üzerinden hazırladığı örnek faturalara göre ayda 10 metreküp (10 bin litre) su tüketen bir konut abonesinin 624,01 lira olan İZSU fatura bedeli yeni tarifeyle 256,01 liraya düşecek. Aynı miktarda su tüketen bir aile ayda 368 lira, tüketimi ve tarife şartları değişmediği takdirde yılda 4 bin 416 lira daha az ödeme yapacak.



