Gaziantep’te gelişigüzel ateş yakarak çevre kirliliğine neden olan şahıslar, zabıta ekiplerinin dron destekli denetimlerinde belirlendi ve haklarında yasal işlem uygulandı.
Duman kaynağı drone ile tespit edildi
Çevre kirliliğinin engellenmesine yönelik rutin saha çalışması,
GaziantepBüyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı çevre ekiplerince yapıldı.
Hava kirliliğine neden olan dumanın kaynağı, çalışmalar sırasında drone desteğiyle tespit edildi.
Yoğun dumana ve çevre kirliliğine neden olan ateşi, bölgeye ulaşan zabıta ekipleri söndürttü.
Çevre kirliliğine neden olan şahıslara ise ekipler yasal işlem uyguladı.
Canlı
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.