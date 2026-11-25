Aydın, oldukça atipik ve derin bir bölgede yerleşen bezi ameliyatla başarılı şekilde çıkardıklarını aktardı.





Ameliyat sırasında yapılan kan tahlilleriyle de işlemin başarısını teyit ettiklerini ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Hastamıza yapılan ultrason ve sintigrafi tetkiklerinde paratiroid bezinin lokalizasyonu tam olarak saptanmamış. Daha sonrasında, paratiroid bezlerini yeniden saptayan PET-CT çekilmiş ve PET-CT'de de bezin lokalizasyonu tespit edilmiş. Hastamız bize başvurduktan sonra ayrıntılı olarak tekrar ultrasonla değerlendirdik ve ameliyat stratejimizi oluşturduk. Aslında biz ameliyattan çıkmadan bu bezi doğru şekilde çıkardığımızdan emindik"