Psikolojik şiddet görünmeyen derin ve kalıcı yaralar bırakıyor
Psikolojik şiddetin fiziksel şiddet kadar yıkıcı sonuçlar doğurabildiğine dikkat çeken Klinik Psikolog Yaren Öner, aşağılama, tehdit, kontrol, sosyal izolasyon gibi davranışların kadınların ruh sağlığında derin izler bıraktığını vurguladı. Kadına yönelik şiddetin, bireysel bir ‘aile içi mesele’ ya da yalnızca mağdurun çözmesi gereken kişisel bir sorun değil; toplumsal sağlığı tehdit eden bir insan hakkı ihlali olduğunun altını çizen Öner, şiddet döngüsünden çıkışta psikoterapi, sosyal dayanışma ve güçlü destek mekanizmalarının önemine işaret etti.
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