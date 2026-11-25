Uzm. Dr. Murat Yüzüak, akciğer kanserinin erken dönemde belirti vermeyebileceğini söyledi ve geçmeyen öksürük gibi şikâyetlerin ihmal edilmemesi çağrısı yaptı.

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Eskişehir Özel Ümit Hastaneleri Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Yüzüak, akciğer kanseri, verem, uyku apnesi ve zatürre konusunda toplumda doğru bilinen yanlışlara açıklık getirdi.

Uzm. Dr. Murat Yüzüak, akciğer kanseri için en önemli risk faktörünün sigara kullanımı olduğunu söyledi.

Yüzüak, "Akciğer kanseri hiç sigara içmemiş kişilerde de görülebilir. Pasif sigara maruziyeti, genetik yatkınlık, asbest ve radon gibi zararlı maddelere maruz kalma ve hava kirliliği de akciğer kanseri riskini artırabilir" dedi.

Verem tedavi edilebilir bir hastalık

Veremin günümüzde uygun tedaviyle iyileştirilebilen bir hastalık olduğunu ifade eden Yüzüak, bu hastalıkla ilgili de konuştu.

Yüzüak, "Verem tedavisinde ilaçların düzenli kullanılması ve tedavinin önerilen süre boyunca tamamlanması büyük önem taşır. Tedavinin erken bırakılması ilaç direncine yol açabilir" diye konuştu.

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Uyku apnesi zayıf kişilerde de görülebilir

Yüzüak, uyku apnesinin yalnızca kilolu erkeklerde görüldüğü düşüncesinin yanlış olduğunu belirtti.

Yüzüak, "Obezite önemli bir risk faktörü olmakla birlikte uyku apnesi kadınlarda ve normal kilolu kişilerde de görülebilir. Özellikle üst solunum yollarının anatomik yapısı hastalığın gelişiminde etkili olabilir" ifadelerini kullandı.

Akciğer kanseri erken dönemde belirti vermeyebilir

Yüzüak, akciğer kanserinin erken evrelerde herhangi bir şikâyete yol açmayabileceğine dikkat çekti.

Yüzüak, "Akciğer kanseri bazen uzun süre belirti vermeden ilerleyebilir. Geçmeyen öksürük, kanlı balgam, nefes darlığı, göğüs ağrısı ve açıklanamayan kilo kaybı gibi şikâyetlerin ihmal edilmemesi gerekir" dedi.

Zatürre ateş olmadan da görülebilir

Yüzüak, zatürrenin her zaman yüksek ateşle seyretmediğini vurguladı.

Yüzüak, "Özellikle ileri yaştaki veya bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda zatürre ateş olmadan da ortaya çıkabilir. Bazı hastalarda halsizlik, nefes darlığı, genel durumda bozulma ve bilinç değişikliği ön planda olabilir. Ateşin olmaması zatürre olmadığı anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.