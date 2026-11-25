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Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit düşen Hava Personel Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan'ın ailesine haber ulaştı.

Helikopter, Eskişehir kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Tepebaşı ilçesi Yörükakçayır Mahallesi'nin üst tarafındaki kırsal alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırıma uğradı. Helikopterde görevli 5 asker şehit oldu.

Baba evine şehadet haberi iletildi

Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki baba evine giden askeri yetkililer ve mülki idare amirleri, anne Bilgi Demirhan (63) ile baba Cengiz Demirhan'a (69) şehadet haberini iletti.

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Şehit Demirhan'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Acı haber, başta ailesi olmak üzere ilçede büyük üzüntü oluşturdu.

Şehidin baba evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Demirhan'ın yakınları ve komşuları da taziye için eve geldi.

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, şehit Demirhan için yayımladığı taziye mesajında, "Eskişehir'deki helikopter kazasında şehit düşen kahraman askerlerimizden Sarayköylü hemşerimiz Hv. P. Asb. Bşçvş. Volkan Demirhan'a yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Denizlili hemşerilerimize başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin ve Denizli'mizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

DHA Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde görevli askerler, eğitim öncesi uçak içinde donanımlarıyla birlikte.

DHA Eskişehir'de kaza kırıma uğrayan helikopterde 5 askerin şehit olmasının ardından, Türkiye 135 Filo arması taşıyan kamuflajlı bir asker.

Eşi 3 ay önce doğum yapmıştı

Eskişehir'de yaşayan şehit Demirhan'ın eşi Nesrin Demirhan'ın 3'üncü çocuğunu 3 ay önce dünyaya getirdiği öğrenildi.

Demirhan'ın, helikopterin kaza kırıma uğramasından önce sosyal medya hesabında helikopterden halatla sarkıp eğitim yaparken paylaşım yaptığı öğrenildi.

DHA Eskişehir'deki helikopter kazasında şehit düşen Volkan Demirhan'ın ailesine acı haberin ulaştığı Denizli Sarayköy'de, baba evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

DHA Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit düşen Hava Personel Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan'ın Sarayköy'deki baba evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.