Meteoroloji verilerine göre Eskişehir genelinde havanın parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının ise 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.
Yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün günlük hava tahmin raporunda, Eskişehir genelinde havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.
Güncel bir meteorolojik uyarının bulunmadığı kaydedilen raporda, hava sıcaklıklarının 3 ile 5 derece arasında düşüş göstereceği belirtildi.
Rüzgarın akşam ilk saatlere kadar batı ve güneybatı yönlerden hafif ve orta kuvvette, yer yer saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.
Öte yandan en sıcak ilçelerin 21 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi olması bekleniyor.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.