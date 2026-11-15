Eskişehir'de hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay, Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde yaşandı.
İki araç Ertuğrul Gazi Caddesi'nde çarpıştı
Edinilen bilgilere göre, E.U. yönetimindeki 26 AHA 410 plakalı motosiklet ile A.A. idaresindeki 09 YR 747 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet kullanılamaz hale geldi, sürücü yaralandı.
Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Sürücü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis tahkikat başlattı
Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.
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