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Kepçe ile otomobil çarpıştı: Anne ve baba hayatını kaybetti iki çocuk yaralandı

00:45, 15/11/2026, Pazar
AA
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Feci kazada otomobil hurdaya döndü, iki çocuk yaralandı.

Şanlıurfa'da kepçe ile otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden Abdullah Polat ve eşi Seher Polat yaşamını yitirdi. Feci kazada çiftin 4 ve 2 yaşlarındaki çocukları yaralanarak hastaneye kaldırılırken, kepçe operatörü gözaltına alındı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kepçe ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Abdullah Polat'ın (26) kullandığı 63 AJR 398 plakalı otomobil ile A.Ç. (19) yönetimindeki kepçe, Bentbahçesi Mahallesi muayene istasyonu yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatlarını kaybettiler

Kazada otomobil sürücüsü Abdullah Polat ile eşi Seher Polat (27) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Asiye (4) ile Halil İbrahim Polat (2) 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kepçe operatörü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Bu arada kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde otomobil ile kepçenin çarpışma anları yer alıyor.

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Başlıklar :BirecikŞanlıurfaKazaotomobilölüyaralı
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Kepçe ile otomobil çarpıştı: Anne ve baba hayatını kaybetti iki çocuk yaralandı
Feci kazada otomobil hurdaya döndü, iki çocuk yaralandı.
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