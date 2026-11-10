Başkan Gülpınar'dan iklim mücadelesinde yerel çözümler için önemli mesajlar

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından ICLEI Avrupa ortaklığında düzenlenen panel, 9 Kasım’da 12.30–13.15 saatleri arasında Mavi Bölge’deki Türkiye Pavilyonu’nda gerçekleştirildi. Oturumda, kent sakinlerinin ihtiyaçlarının yerel iklim politikalarına nasıl yansıtılabileceği ve belediyelerin bu süreçteki rolü ele alındı. İklim değişikliğinin sağlık, konut, ulaşım ve kamusal alanlara erişim gibi gündelik yaşamı doğrudan etkileyen konularla ilişkisi de panelin gündemindeydi.

ICLEI Avrupa Politika ve Savunuculuk Lideri Gökşen Şahin’in moderatörlüğünü üstlendiği oturumda Başkan Gülpınar’ın yanı sıra Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile YOUNGO üyesi İsviçre İklim Gençliği temsilcisi ve University College London (UCL) İnovasyon ve Kamu Amacı Enstitüsü araştırmacısı Anna Kurth konuşmacı olarak yer aldı.

Başkan Gülpınar, Şanlıurfa’yı temsilen katıldığı oturumda, iklim değişikliğine karşı yerel çözümlerin geliştirilmesi ve kent sakinlerinin özellikle kırılgan grupların çocuk, kadın ve engelli vatandaşlarımızın karar alma süreçlerine katılımı üzerine yürütülen görüş alışverişine kendisine yöneltilen sorulara cevap vererek katkı sundu.

Reklam Reklam

Gündem

UNESCO müzik şehirleri Şanlıurfa’da buluşuyor

Hayat

Dünya müziğinin kalbi Şanlıurfa'da atacak

Gündem

Başkan Gülpınar’dan büyükşehir belediyesi personeline zam müjdesi