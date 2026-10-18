Siverek'te 8 yaşındaki çocukla ilgili kan donduran iddia: Ütüyle işkence yapıldı, anne dahil üç kişi gözaltına alındı
00:04, 18/10/2026, Pazar
IHA
Şanlıurfa'da 8 yaşındaki çocuğun darbedildiği iddiasına ilişkin üç kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, 8 yaşındaki bir kız çocuğunun annesi tarafından darp edildiği ve ütüyle yakıldığı iddiası üzerine anne ile iki kişi gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alındı.
Olay, Siverek ilçesine bağlı Ayvanat Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, H.Z. (8) isimli kız çocuğu, annesi tarafından darp edildi ve ütüyle yakıldı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan çocuk, önce Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, anne dahil toplam üç şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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