Otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 FK 226 plakalı kamyona, Metin Özlü'nün kullandığı 27 FJ 387 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil arkadan çarptı.
Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Metin Özlü olay yerinde hayatını kaybetti, aynı araçta bulunan Mustafa Ş. ve Burak Ş. ise ağır yaralandı.
Olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların baba oğul olduğu ve sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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