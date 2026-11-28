Başkan Gülpınar: Torpil denen kavramın rafa kalkması için mücadele ediyoruz

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Toplum Ruh Sağlığı ve Otizm Merkezi’nde görevlendirilecek 4 özel eğitim eğitmeninin alımı için düzenlenen mülakata bizzat başkanlık etti. Kamera kaydı altında gerçekleştirilen mülakatta adayların isimleri yerine numaraları kullanılarak değerlendirme yapıldı. Şeffaflık ve adalet vurgusu yapan Başkan Gülpınar, “Torpil denen kavramın rafa kalkması için baştan beri mücadele ediyoruz” dedi.