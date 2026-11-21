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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Saraççeşme Mahallesi’nde meydana geldi. Murat Akan (53) yönetimindeki 47 AFE 443 plakalı otomobil ile Mehmet Bitmez (52) yönetimindeki27 D 657 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücülerden Mehmet Bitmez’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Fatma Bitmez (55) ise kaldırıldığı Ceylanpınar Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan Abdülkadir Abik (56), Elif Bitmez (8) ve Sema Akan (52), Ceylanpınar Devlet Hastanesi’ne, diğer aracın sürücüsü Murat Akan ile Kenan Akan (46) ise Mardin Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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