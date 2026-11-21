Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde plastik kasa yüklü tırda çıkan yangın ve yaşanan patlamalar paniğe neden oldu.

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, plastik kasa yüklü bir tırda çıkan yangın ve tırda yaşanan patlamalar paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçedeki hal pazarının içinde meydana geldi.

Yangın tırın çekici kısmını sardı

İddiaya göre, sebze ve meyve kasaları yüklü tırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, tırın çekici kısmını sardı.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan yangında tırda yaşanan patlamalar kısa süreli paniğe neden oldu.

Ekiplerin müdahalesinin ardından söndürülen tır kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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