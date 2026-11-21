'Bakan Çiftçi'ye 25 bin liralık terlik alındı' haberleri asılsız çıktı: Samsun Valiliği konuya açıklık getirdi

Samsun Valiliği, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin kent ziyareti kapsamında "25 bin 212 liraya terlik alındığı" yönündeki iddialara açıklık getirdi. Valilik, kamuoyuna yansıyan tutarın bir çift terlik için değil, 30’u aşkın misafirin ağırlandığı günübirlik ziyaretin toplam ağırlama giderleri için yapıldığını bildirdi.