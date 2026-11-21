Sinop'un ilk model uçak takımı Gökada Spor Kulübü, yarışma hazırlıkları kapsamında Sinop Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda ilk uçuş antrenmanını gerçekleştirdi.
Kendi tasarlayıp ürettikleri model uçakları kapalı alanda uçuran sporcular, önemli bir deneyim kazandı.
Simülatörden gerçek uçuş ortamına
Daha önce simülatör ortamında kumanda becerilerini geliştiren sporcular, antrenmanda edindikleri bilgileri gerçek uçuş ortamında uygulama fırsatı buldu.
Antrenmanda model uçakların kontrolü, manevra kabiliyeti ve uçuş düzeni üzerine çalışmalar yapıldı.
Çalışmalar kapsamında sporculara, salon akrobasisi (F3P) yarışmalarının kuralları, uçuş düzeni ve hakemlerin puanlamada dikkate aldığı kriterler hakkında da bilgiler verildi.
Sinop'u model uçak yarışmalarında temsil etmeye hazırlanan Gökada Spor Kulübü'nün, sporcuların uçuş kontrolü ve manevra becerilerini geliştirmek amacıyla salon antrenmanlarını sürdüreceği belirtildi.
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