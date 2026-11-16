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Sinop'ta doğal zenginliklerin korunması ve biyolojik çeşitliliğin gelecek nesillere aktarılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Gerze nergisi soğanları toprakla buluşturuldu.

Türkiye'nin flora zenginliği açısından büyük önem taşıyan endemik ve yerel türlerin yaşatılmasının hedeflendiği etkinlikte katılımcılar, Gerze nergisinin korunması ve çoğaltılması için coşkuyla çalıştı.

Soğanlar üç bahçeden temin edildi

100 yıllardır doğal olarak yetişen ve sokağa da adını veren (Nergisli Yalı Caddesi) Gerze'nin nergis soğanları, İsmail Mızraklı, Banu Albayrak ve Hasan Dinç'in bahçelerinden temin edilerek dikildi.

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Etkinliğin sonunda soğanların temininde destek olan vatandaşlara teşekkür edildi.

Çevre bilinci vurgusu

Yetkililer, bu tür projelerin yalnızca bitki örtüsünü korumakla kalmadığını, toplumda çevre bilincini artırmada da kritik bir rol oynadığını vurguladı.

Katılımcılar nergis soğanlarını dikmenin yanı sıra ilçe genelinde çevre bilincini yaygınlaştıracak yeni projeler üzerine fikir alışverişinde bulundu.

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