Dört gündür haber alınamıyordu: Köyüne 6 kilometre mesafede sağ bulundu

Boyabat ilçesi Dodurga köyünde 4 gün önce evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Fadime Karagöz’ün komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve UMKE ekipleri, Karagöz’ü bulmak için çalışma başlattı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de arama çalışmalarına iz takip köpeğiyle destek verdi. Karagöz bugün köyün yaklaşık 6 kilometre uzağında 5 metrelik kayalıktan aşağı yuvarlanmış bir şekilde sağ olarak bulundu.

Karagöz’ün bilincinin açık olduğu ve görevlilerle konuştuğu bildirildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan Karagöz, tedaviye alındı.

Fadime Karagöz’ün çantasında kızılcık ve kuşburnu olduğu görüldü. Tek başına yaşadığı öğrenilen Karagöz’ün şeker, tansiyon ve Alzheimer hastalığı olduğu belirtildi.

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