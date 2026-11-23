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Sinop'un Durağan ilçesine bağlı Çampaşasakızı köyünde gece saatlerinde bir eve yıldırım isabet etti.

Olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Yıldırım müstakil eve düştü

Edinilen bilgilere göre, bölgede etkili olan sağanak yağış ve gök gürültülü hava sırasında köy sakinlerinden Hüseyin Meşeci'ye ait müstakil eve yıldırım düştü.

Gece yarısı büyük bir gürültüyle sarsılan ev sakinleri büyük panik yaşadı.

Yıldırımın düşmesiyle evin elektrik tesisatı ve elektronik eşyaları zarar gördü, yapının çeşitli noktalarında da hasar oluştu.

Olayın hemen ardından çevredeki komşuların yardıma koştuğu öğrenildi. Evde bulunan aile bireylerinin yara almadan kurtulması ise en büyük teselli oldu.

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