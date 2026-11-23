Van'da kar yağışının ardından 15 mahalle ve 5 mezra yolunu açmak için Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri gece boyunca karla mücadele çalışması yürütüyor.

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Van'da kar yağışının ardından karla mücadele çalışması başlatan belediye ekiplerinin yanı sıra Kızılay ekipleri de yolda mahsur kalan sürücülere yiyecek ve içecek ikram etti.

15 Mahalle ve 5 mezra yolu kapandı

Akşam saatlerinde kentte etkili olan kar yağışı ile olumsuz hava koşulları, 15 mahalle ve 5 mezra yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Kapalı yolları yeniden ulaşıma açmak için Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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Van Büyükşehir Belediyesi Anadolu Ajansı Van'da kar yağışının ardından yollarda karla mücadele çalışması yürüten Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapanan mahalle yollarını ulaşıma açmak için gece boyu çalıştı.

Van Büyükşehir Belediyesi Anadolu Ajansı Van'da kar yağışının ardından karla mücadele çalışması yürüten Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 15 mahalle ve 5 mezra yolunu yeniden ulaşıma açmak için gece boyunca çalıştı.

Özalp, çaldıran ve Erciş'te hava etkili oldu

Özalp ilçesinde günlük yaşam, kar yağışı ve sis nedeniyle olumsuz etkilendi.

Çaldıran ilçesinin Tendürek Geçidi'nde kar yağışı yüzünden ilerlemekte güçlük çeken ve yolda mahsur kalan sürücülere Kızılay Muradiye Şubesi ekiplerince yiyecek ve içecek ikram edildi.

Erciş ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Van Büyükşehir Belediyesi Anadolu Ajansı Van'da kar yağışının ardından Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapanan mahalle ve mezra yollarını açmak için karla mücadele çalışması yürütüyor.

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