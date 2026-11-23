Van'da kar yağışının ardından karla mücadele çalışması başlatan belediye ekiplerinin yanı sıra Kızılay ekipleri de yolda mahsur kalan sürücülere yiyecek ve içecek ikram etti.
15 Mahalle ve 5 mezra yolu kapandı
Akşam saatlerinde kentte etkili olan kar yağışı ile olumsuz hava koşulları, 15 mahalle ve 5 mezra yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.
Kapalı yolları yeniden ulaşıma açmak için Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Özalp, çaldıran ve Erciş'te hava etkili oldu
Özalp ilçesinde günlük yaşam, kar yağışı ve sis nedeniyle olumsuz etkilendi.
Çaldıran ilçesinin Tendürek Geçidi'nde kar yağışı yüzünden ilerlemekte güçlük çeken ve yolda mahsur kalan sürücülere Kızılay Muradiye Şubesi ekiplerince yiyecek ve içecek ikram edildi.
Erciş ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
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