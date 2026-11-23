Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaşırken, Çaldıran, Saray, Özalp ve Muradiye ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Van’da dün akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte kent merkezi kısa sürede beyaza bürünürken, kar sabah saatlerinde yerini güneşli havaya bıraktı. Kar yağışı nedeniyle kent genelinde 15 mahalle ve 5 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

4 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Çaldıran, Özalp, Saray ve Muradiye ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bugün 1 gün süreyle ara verildi. Ayrıca söz konusu 4 ilçede kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

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