Van'ın Kurubaş Geçidi'nde kar ve sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, yüksek kesimlerde beyaza bürünen tepeler ve otlayan küçükbaş hayvan sürüsü

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Van'da yüksek kesimlerde kar ve sis etkili oldu. Kentte geceden bu yana aralıklarla etkili olan sağanak, bazı bölgelerde yerini kara bıraktı.

Erek Dağı ve çevredeki tepeler beyaza büründü

Erek Dağı'nın zirvesi ile çevredeki yüksek tepelerin beyaza büründüğü kentte, yüksek kesimlerde küçükbaş hayvanlarını otlatırken kara yakalanan besiciler zor anlar yaşadı.

Van-Hakkari kara yolundaki 2 bin 225 metre rakımlı Kurubaş Geçidi'nde kar ve sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Kent merkezinde de etkisini sürdüren sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

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Van'da geceden bu yana aralıklarla etkili olan sağanak, bazı bölgelerde yerini kara bıraktı.

Van'da geceden bu yana aralıklarla etkili olan sağanak, bazı bölgelerde yerini kara bıraktı. Erek Dağı'nın zirvesi ile çevredeki yüksek tepelerin beyaza büründüğü kentte, yüksek kesimlerde küçükbaş hayvanlarını otlatırken kara yakalanan besiciler zor anlar yaşadı.

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