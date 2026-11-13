Van'da zehir tacirlerine operasyon: 92 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanlığı, Van'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 92 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Van ve Erciş Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, Van'ın 12 ilçesinde uyuşturucu suçlarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçunu işledikleri tespit edilen 92 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda, 62 bin sentetik ecza hap, 10 kilogram skunk, 1 kilogram metamfetamin, çeşitli miktarda uyuşturucu ile çok sayıda kesici ve delici alet ele geçirildi.

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