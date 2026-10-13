Van'da temel kazısı faciaya neden oluyordu: Yanındaki iş yeri kısmen çöktü

Dağlarda kendiliğinden yetişiyor: Bardakla alırsanız 50 lira, kiloyla 400 lira

Van’da kış mevsiminin habercisi olarak kabul edilen ve dağlık alanlarda doğal olarak yetişen alıç (yumuşan), yöre halkı tarafından toplanarak tezgahlarda satışa sunulmaya başlandı.