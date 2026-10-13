Van'da temel kazısı faciaya neden oluyordu: Yanındaki iş yeri kısmen çöktü
15:10, 13/10/2026, SalıG: Güncelleme: 15:10, 13/10/2026, Salı
AA
İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Van'ın İpekyolu ilçesinde temel kazısı yapılan alanın yanındaki iş yerinin bir bölümünde çökme meydana geldi. Ekipler, yeni bir çökme ihtimaline karşı güvenlik önlemi aldı.
Şerefiye Mahallesi'nde yürütülen temel kazısı sırasında yağışın da etkisiyle göçük oluştu.
Göçük nedeniyle kazı alanının bitişiğindeki iş yerinin bazı bölümleri çöktü, içerdeki eşya zarar gördü.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yeni bir çökme ihtimaline karşı güvenlik önlemi aldı.
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Başlıklar :VanŞerefiye Mahallesiİpekyolu