"2026 yılında 3,5 milyon TL’ye yakın ceza uyguladık"





Van İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, inci kefalinin korunması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü belirtti. İl Müdürü Şişman, "Hem ağ gözü açıklığının hem de avlanan balıkların boylarının denetimi için arkadaşlarımızla birlikte sahadayız. Malumunuz üzere inci kefali için av yasağı 15 Nisan’da başlıyor ve 15 Temmuz’da sona eriyor. Bu süre içerisinde inci kefalinin avlanması, satın alınması, satılması ve taze olarak nakledilmesi yasak. Bu kapsamda kolluk kuvvetlerimiz, il ve ilçe müdürlüğümüzün ekipleriyle birlikte denetimlerimizi sürdürüyoruz. Özellikle sahil bölgelerindeki muhtarlarımız ve okullarımızla iş birliği içerisinde eğitim çalışmalarına da devam ediyoruz. Amacımız, av yasağı döneminde inci kefalinin tatlı sulara göç ederek burada yumurtlamasını ve ardından göle dönüşünü sağlıklı bir şekilde tamamlamasını sağlamak. Av yasağına uymayanlarla ilgili olarak kolluk kuvvetlerimizin ve kendi ekiplerimizin sahada gerçekleştirdiği tespitler doğrultusunda 1380 sayılı Kanun kapsamında idari para cezaları uyguluyoruz. 2026 yılı av yasağı döneminde 3,5 milyon TL’ye yakın idari para cezası düzenledik ve 130’dan fazla av malzemesine el koyduk. Bu şekilde kaçak avlanmanın önüne geçmeye çalıştık" dedi.