Marmara Bölgesi'nde günlerdir aralıklarla şiddetini artıran lodos, İstanbul'da etkisini sürdürüyor.
Şiddetli lodos nedeniyle İDO, BUDO ve Şehir Hatları'ndaki seferlerde iptaller yaşandı.
İDO seferlerinde iptaller
İDO'da olumsuz hava şartları nedeniyle Yenikapı-Yalova 09.45, Yalova-Yenikapı 09.45, Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 11.30, Yenikapı-Yalova 11.45, Yalova-Yenikapı 11.45 ve Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadikoy 12.30 seferleri iptal edildi.
BUDO'da iptal edilen seferler
BUDO'da iptal edilen seferler sırasıyla şunlar: 15.30 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya); 14.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya); 14.00 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas); 13.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş); 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş); 10.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya); 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas); 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş); 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya); 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş).
Şehir Hatları'nda iptal edilen hatlar
Şehir Hatları'nda ise elverişsiz hava şartları sebebiyle şu seferler iptal edildi: Adalar-Beşiktaş; Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş; Küçüksu-İstinye; Beykoz-Sarıyer; Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada; Büyükada-Sedef Adası Hattı; Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy; Bostancı-Adalar-Ring Hattı.
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