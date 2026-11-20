Kars'ta gökyüzünde uçuşan kuş sürüleri, oluşturdukları görsel şölenle vatandaşların ilgisini çekti.
Birbiriyle uyum içinde hareket eden kuşların havada çizdiği şekiller, izleyenlere adeta doğanın sunduğu eşsiz bir gösteri izletti.
Sürüler dağılıp yeniden birleşti
Kentte toplu halde uçan kuşlar, zaman zaman bir araya gelerek yoğun sürüler oluşturdu, ardından farklı yönlere dağılıp yeniden birleşti.
Ani yön değişiklikleriyle ortaya çıkan hareketlilik, gökyüzünde dalgalanan ve sürekli şekil değiştiren görüntülere neden oldu.
Kış mevsiminin etkisini hissettirmeye başladığı Kars'ta yaşanan bu doğa olayı, vatandaşlara günlük yaşamın arasında güzel anlar yaşattı.
Gökyüzünü kaplayan kuşların ahenkli hareketleri, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
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