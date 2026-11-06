Bakan Kurum'dan önemli açıklamalar: İstanbul'da kirası 10 bin lira olan 1071 konut müjdesi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Pendik’te gerçekleştirilen Orta ve Dumlupınar Mahalleleri 1. Etap 2 bin 28 bağımsız bölümün kura çekim töreninde önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul’daki kentsel dönüşüm ve sosyal konut projelerinden deprem bölgesindeki çalışmalara, COP31 hazırlıklarından yeni projelere kadar pek çok başlığa değinen Kurum, Yarısı Bizden kampanyasının 31 Aralık 2027’ye kadar uzatıldığını açıkladı.
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