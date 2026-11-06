Gelir ve yatırımda güçlü büyüme

Türk Telekom, 2026'nın üçüncü çeyreğinde büyüme ivmesini hızlandırarak konsolide gelirlerini yıllık bazda yüzde 11,9 artışla 86,4 milyar liraya yükseltti. Şirket 2026'nın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Türk Telekom'un yılın üçüncü çeyreğindeki faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) yıllık bazda yüzde 6,9 artışla 37 milyar liraya ulaştı, FAVÖK marjı ise yüzde 42,9 oldu. Üçüncü çeyrekte net kârı 7,7 milyar lira olan Türk Telekom, lisans bedelleri ve güneş enerjisi yatırımları hariç tutulduğunda söz konusu dönemde yıllık bazda yüzde 20,2 artışla 27,9 milyar lira yatırım yaptı.

592 BİN KİLOMETRELİK FİBER AĞ UZUNLUĞU

Üçüncü çeyrek itibarıyla toplam abone sayısı 58,5 milyona ulaşan şirket, Türkiye'nin her köşesinde yüksek hızlı internet sunma amacıyla sürdürdüğü çalışmaların sonucunda fiber ağ uzunluğunu 592 bin kilometreye, fiber hane kapsamasını ise 34,8 milyona yükseltti. Mobil abone sayısı 33,4 milyona ulaşan Türk Telekom'un fiber abonelerinin toplam sabit genişbant portföyü içindeki payı da yüzde 94,6'ya çıktı. Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, teknolojiyi sürdürülebilir bir geleceğin en güçlü araçlarından biri olarak konumlandırdıklarını ve birikimlerini yaşamın tüm alanlarına aktararak kalıcı değer yaratmaya odaklandıklarını belirtti.

COP31'İN TEKNOLOJİ DESTEKÇİSİ

Şahin, şirketin güneş enerjisi yatırımları, imtiyaz süre uzatımı ve mobil lisans bedelleri hariç 2026'nın 9 ayında yatırım harcamalarını yıllık bazda yüzde 38 artırarak 71,6 milyar lira yükselttiğini bildirdi. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) iletişim ve teknoloji altyapısını uçtan uca üstlendiklerine ve zirvenin Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji destekçisi olduklarına işaret eden Şahin, şu ifadeleri kullandı: "COP31'de fiber ve mobil altyapımızdan veri merkezlerimize, bulut ve yeni nesil teknoloji çözümlerimize kadar uzanan teknoloji birikimimizle uluslararası gündeme yön verecek iklim kararlarını teknoloji gücümüzle tüm dünyaya taşıyacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük ederken, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla yatırımlarımıza aralıksız devam edeceğiz."

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MOBİL ABONE SAYISI 33,4 MİLYONA ULAŞTI

Ebubekir Şahin, şirketin mobil abone kazanımında uzun süredir devam eden başarılı performansının sürdüğünü, bu dönemde mobil abone sayısının 33,4 milyona ulaştığını bildirdi. Mobilde 670 bin net abone kazanımıyla müşteri tabanını güçlendirdiklerini belirten Şahin, "Müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son 12 ayda 2,8 milyona ulaşan faturalı net abone kazanımıyla bu alanda uzun vadeli stratejimizin olumlu çıktılarını almaya devam ediyoruz. Ülkemizin her köşesinde ve herkes için erişilebilir teknoloji anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürürken, mobil iş kolumuzu da büyütmeye devam edeceğiz" dedi.

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