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2040'ta enerjide tam bağımsızlık

04:00, 06/11/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Alparslan Bayraktar.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerjide 2040 yol haritasını açıkladı. Bayraktar, “2040'ta enerjide bağımsız olacağız. Petrol ve doğal gaz tüketiminin tamamını yerli imkanlarla karşılayacağız. Bunun için 210 milyar doları kamu şirketlerinden olmak üzere toplam 500 milyar dolarlık yatırım hedefliyoruz” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Milli Enerji 2040" tanıtımını yaptı. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Bayraktar, yaptığı sunumda Türkiye'nin yeni dönemde gerçekleştireceği enerji yatırımlarına ilişkin hedefleri anlattı. Yapay zekanın enerji ve ekonomi alanlarında köklü değişiklikler getireceğini belirten Bayraktar, Türkiye'nin bu dönemde rekabet gücünü koruyabilmesi için kritik madenlerde ilerleme kaydetmesi ve elektrik altyapısını güçlendirmesi gerektiğini söyledi. Enerjide dışa bağımlılığın 2030'da yüzde 50'nin altına indirilmesinin hedeflendiğini belirten Bayraktar, bu amaçla enerji verimliliği, nükleer enerji, yenilenebilir enerji, petrol ve doğal gaz ile maden olmak üzere 5 alana odaklanıldığını aktardı.

ELEKTRİKLEŞME ARTIRILACAK

Elektrikleşme sürecinde talep ve arz tarafının birlikte düzenleneceğini anlatan Bayraktar, Türkiye'nin 2040'taki enerji talebinin 230 milyon ton petrol eş değeri olarak hesaplandığını söyledi. Türkiye ekonomisinin tüm alanlarında elektrikleşmenin artacağını, bunun için güçlü bir elektrik altyapısına ihtiyaç duyulduğunu belirten Bayraktar, “Elektrik talebini 551 teravatsaat değil, 680 teravatsaate çıkararak elektrikleşmeyi ve elektrik talebini bu anlamda artırmayı hedefliyoruz. Talebin büyük kısmı elektrikli araçlardan gelecek. Petrol ve dizele olan bağımlılığımızı azaltacağız. Tüm sektörlerde hedeflere ulaşılması durumunda 2040'ta Türkiye, yüzde 36'lık bir elektrikleşmeye ulaşacak. En büyük ilerleme ulaştırmada gözüküyor. Şu an yüzde 1'in altında elektrikleşme ulaştırmada, onu yüzde 24'e çıkarıyoruz. Sanayide %28 olan rakamı %33'e çıkarıyoruz. Konutlarımızda yüzde 22 olan elektrikleşme oranını yüzde 30'a çıkarıyoruz” dedi.

281 BİN MEGAVAT KURULU GÜÇ

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin 2025 itibarıyla 123 bin megavat kurulu güce sahip olduğunu, yeni yatırımlarla bu kapasitenin artacağını bildirdi. Türkiye'nin toplam kurulu gücünün 2040'a gelindiğinde 281 bin megavata ulaşmasının öngörüldüğünü dile getiren Bayraktar, "2040'ta Türkiye, inşallah 175 bin megavatlık rüzgâr ve güneş kurulu gücüne ulaşacak. Yaklaşık 160 megavatlık bir artışla, yani bugüne kadar yaptığımızın 1-1,5 buçuk katını önümüzdeki 13-14 yılda yapmamız gerekiyor. Yenilenebilir oranı ise yüzde 63'ten yüzde 77'ye gelecek. 175 bin megavatlık yenilenebilir enerji hedefine ulaşmak amacıyla deniz üstü rüzgâr enerjisi, uluslararası yatırım iş birlikleri, mevcut santrallerde kapasite artışı ve hibrit sistemlere ağırlık vereceğiz” diye konuştu.

YOLLARDA 20 MİLYON ELEKTRİKLİ ARAÇ

Türkiye'de 2040'ta her 1000 kişiden 147'sinin elektrikli araca sahip olacağını öngördüklerinin altını çizen Bayraktar, şunları kaydetti: "2040'ta toplam 41 milyonluk bir araç stokunun olacağını öngörüyoruz. Bunun neredeyse yarısı elektrikli olacak. Bu, bizim enerji bağımsızlığımıza giderken en önemli stratejik adımımız. Aynı zamanda bu elektrikli araçları bir depolama unsuru olarak da düşünebilirsiniz yani sistem esnekliğinin bir parçası olacak. 20 milyon araca elektrik sağlamak için en az 1,5 milyon şarj istasyonuna ihtiyacınız var. Bunun belki 1 milyonu evlerimizde, iş yerlerimizde kuracağımız ama 500 bine yakını da ticari anlamda kurulacak tesislerde olacak. Güney Kore'deki görüşmelerimizde bir firma bunu kablosuz olarak yapacağını iddia ediyor ve öyle bir teknolojiyle çalışıyor”

500 milyar dolar yatırımla 250 bin kişilik istihdam

Bayraktar, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ), Eti Maden, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve BOTAŞ'ın yapısal dönüşümünün sağlanması gerektiğini belirterek, söz konusu 5 şirketin 2040'a kadar toplam 210 milyar dolarlık yatırım yapması gerektiğini söyledi. Şirketlerin finansmana erişimini kolaylaştıracak, idari ve mali açıdan daha esnek hareket etmelerini sağlayacak yapılanmanın üzerinde çalışıldığını anlatan Bayraktar, kamu çoğunluğunu korunmak kaydıyla halka arz edilmelerini de hedeflediklerini dile getirdi. Bayraktar, bu kapsamda hazırlanan kanun düzenlemesinin bütçe görüşmelerinin ardından TBMM gündemine gelebileceğini ifade etti. Bayraktar, “Toplam 500 milyar dolarlık yatırım ve 108 bin kişilik doğrudan istihdam hedefliyoruz. Dolaylı etkisini katarsanız yaklaşık 250 bin aileye istihdam kapısı olacağını düşünüyoruz” dedi.

Ceyhan petrol merkezine dönüşecek

  • Türkiye'nin Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 4 bin 800 megavatlık gücünün yanına 2040'ta en az 5 bin megavatlık daha nükleer enerji eklenerek toplam 10 bin megavata ulaşılmasının hedeflendiğini de anlatan Enerji Bakanı Bayraktar, "2050 hedefimiz 20 bin megavat. Bunun en azından 5 bin megavatı küçük modüler reaktör olsun diyoruz. 2040'a gelindiğinde Türkiye, toplam elektrik ihtiyacının yüzde 11'ini nükleerden karşılamış olacak. 'Nükleerden üretmeyelim, doğal gazdan elektrik üretelim.' dediğinizde bu 10 bin megavatın karşılığı 15 milyar metreküplük bir doğal gaz ithalatı" dedi.

Petrol ve doğal gazın tamamı içeriden olacak

  • Petrol ve doğal gazın ülke ve dünya ekonomisinde görülmeye devam edileceğini anlatan Bayraktar, şöyle devam etti: “Türkiye’nin günlük 993 bin varil ham petrol ihtiyacı var. Milli Enerji 2040" politikalarıyla hedeflerin gerçekleşmesi halinde talep 718 bin varile düşecek. 2025’te petrol ihtiyacımızın yüzde 15’ini yurt içinden karşıladık. 2040’ta bu oranın yüzde 100’e çıkacak. Böylece petrol tüketiminin tamamı yerli imkanlarla karşılanacak. Mevcut politikaların devam etmesi halinde 77 milyar metreküpe ulaşabilecek doğal gaz tüketimini, 2040'ta 57 milyar metreküp seviyesinde tutmayı ve böylece 20 milyar metreküplük tüketim artışının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Türkiye'nin yurt içi ve dışındaki üretimiyle ihtiyacının yaklaşık yüzde 15'ini karşılıyor şimdilik. Bu oranı da 2040'ta yüzde 100'e çıkarılmasını hedefliyoruz. Petrol ve doğal gaz ülke ve dünya ekonomisinde görülmeye devam edilecek. Bunun için de petrol ve doğal gaza büyük yatırımlar yapmaya devam edeceğiz."

Nijer'de altın üretimi birkaç güne başlayacak

  • Bayraktar, Eti Maden'in yaklaşık 1,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, şirketin Afrika ve Orta Asya başta olmak üzere uluslararası alandaki faaliyetlerinin güçlendirilmesini hedeflediklerini söyledi. Türkiye'nin yurt dışındaki madencilik faaliyetlerine de değinen Bayraktar, Nijer'de Eti Maden'in MTA Uluslararası Madencilik AŞ (MTAIC) ile birlikte ilk altın üretimini birkaç gün içinde gerçekleştireceğini dile getirdi.

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Başlıklar :alparslan bayraktarekonomiEnerjidoğal gaz
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2040'ta enerjide tam bağımsızlık
Alparslan Bayraktar.
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