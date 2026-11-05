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Detayları Bakan TBMM'de duyurdu: Emekliye seyyanen zam müjdesi

21:34, 05/11/2026, PerşembeG: Güncelleme: 21:39, 05/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2027 için emekli maaşlarına zam çalışmasının tüm emeklileri kapsayacağını söyledi. Artışın yaş ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaşmasının değerlendirildiğini belirten Şimşek, zam miktarına yönelik ise herhangi bir açıklama yapmadı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtlarken emekli maaşlarına zam çalışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Şimşek, 2027 yılında emeklilerin alım gücünü desteklemeyi amaçlayan teknik çalışmanın sürdüğünü ve düzenlemenin tüm emeklileri kapsayacağını belirtti.

Yaş ve prim ödeme gün sayısı değerlendiriliyor

Şimşek, yapılacak artışın emeklilerin yaşına ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaşmasını daha adaletli bir yaklaşım olarak gördüklerini söyledi. Seyyanen artış yapılması durumunda da bu ölçütlerin gözetilmesinin değerlendirildiğini ifade etti.


Çalışmanın henüz tamamlanmadığını vurgulayan Şimşek, “Herkese aynı değil, yaşa ve ödenen prime göre seyyanen de olsa bir farklılaşmaya gidilmesi hususu çalışılıyor.” dedi.


Şimşek’in açıklamalarında öne çıkan noktalar şöyle:

- Düzenlemenin tüm emeklileri kapsaması öngörülüyor.

- Artışın yaş ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaşması üzerinde çalışılıyor.

- Zam tutarı veya oranına ilişkin rakam açıklanmadı.

- Çalışmanın aralık ayında nihai hâlini alması bekleniyor.

Zam miktarına yönelik değerlendirme

Şimşek, çalışmanın yalnızca Hazine ve Maliye Bakanlığını değil, başka kurum ve bakanlıkları da ilgilendirdiğini belirtti. Süreç tamamlanmadan rakam vermenin doğru olmayacağını söyledi.


Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan transferlerdeki artışa da değinen Şimşek, çalışmanın tedbir boyutu olabileceğini ve buna göre mali büyüklüğün değişebileceğini ifade etti.

Aralık ayı için tamamlanma beklentisi

Şimşek, nihai çalışmanın büyük ihtimalle aralık ayında tamamlanacağını ve bütçenin hemen ardından milletvekillerinin değerlendirmesine sunulacağını düşündüğünü söyledi.


Düzenlemenin kapsamına ilişkin açıklama yapılırken artışın tutarı, yaş ve prim gününe göre nasıl hesaplanacağı ve uygulama tarihi henüz netleşmedi.

Başlıklar :mehmet şimşekemekli maaşıemekliye zam
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Detayları Bakan TBMM'de duyurdu: Emekliye seyyanen zam müjdesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtlarken emekli maaşlarına zam çalışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Şimşek, 2027 yılında emeklilerin alım gücünü desteklemeyi amaçlayan teknik çalışmanın sürdüğünü ve düzenlemenin tüm emeklileri kapsayacağını belirtti.

Yaş ve prim ödeme gün sayısı değerlendiriliyor

Şimşek, yapılacak artışın emeklilerin yaşına ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaşmasını daha adaletli bir yaklaşım olarak gördüklerini söyledi. Seyyanen artış yapılması durumunda da bu ölçütlerin gözetilmesinin değerlendirildiğini ifade etti.


Çalışmanın henüz tamamlanmadığını vurgulayan Şimşek, “Herkese aynı değil, yaşa ve ödenen prime göre seyyanen de olsa bir farklılaşmaya gidilmesi hususu çalışılıyor.” dedi.


Şimşek’in açıklamalarında öne çıkan noktalar şöyle:

- Düzenlemenin tüm emeklileri kapsaması öngörülüyor.

- Artışın yaş ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaşması üzerinde çalışılıyor.

- Zam tutarı veya oranına ilişkin rakam açıklanmadı.

- Çalışmanın aralık ayında nihai hâlini alması bekleniyor.

Zam miktarına yönelik değerlendirme

Şimşek, çalışmanın yalnızca Hazine ve Maliye Bakanlığını değil, başka kurum ve bakanlıkları da ilgilendirdiğini belirtti. Süreç tamamlanmadan rakam vermenin doğru olmayacağını söyledi.


Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan transferlerdeki artışa da değinen Şimşek, çalışmanın tedbir boyutu olabileceğini ve buna göre mali büyüklüğün değişebileceğini ifade etti.

Aralık ayı için tamamlanma beklentisi

Şimşek, nihai çalışmanın büyük ihtimalle aralık ayında tamamlanacağını ve bütçenin hemen ardından milletvekillerinin değerlendirmesine sunulacağını düşündüğünü söyledi.


Düzenlemenin kapsamına ilişkin açıklama yapılırken artışın tutarı, yaş ve prim gününe göre nasıl hesaplanacağı ve uygulama tarihi henüz netleşmedi.

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