Yaş ve prim ödeme gün sayısı değerlendiriliyor

Şimşek, yapılacak artışın emeklilerin yaşına ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaşmasını daha adaletli bir yaklaşım olarak gördüklerini söyledi. Seyyanen artış yapılması durumunda da bu ölçütlerin gözetilmesinin değerlendirildiğini ifade etti.





Çalışmanın henüz tamamlanmadığını vurgulayan Şimşek, “Herkese aynı değil, yaşa ve ödenen prime göre seyyanen de olsa bir farklılaşmaya gidilmesi hususu çalışılıyor.” dedi.





Şimşek’in açıklamalarında öne çıkan noktalar şöyle:

- Düzenlemenin tüm emeklileri kapsaması öngörülüyor.

- Artışın yaş ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaşması üzerinde çalışılıyor.

- Zam tutarı veya oranına ilişkin rakam açıklanmadı.

- Çalışmanın aralık ayında nihai hâlini alması bekleniyor.