ETİ’nin globaldeki yeni rotası TRUBAR

İstanbul'da gerçekleştirilen etkinlikte ETİ’nin "Yeni Nesil Beslenme Alışkanlıkları" araştırmasının sonuçları açıklandı. ETİ Global CEO’su Ercan Öz, "TRUBAR, ETİ’nin global büyüme yolculuğunda önemli bir yere sahip. Önümüzdeki dönemde hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarlarda yeni ürünler ve farklı lezzetlerle TRUBAR’ı büyütmeyi, markayı daha fazla tüketiciyle buluşturmayı hedefliyoruz" bilgisini verdi.

173 MİLYON DOLARA SATIN ALINDI

Öz, "Bu yılın başında 173 milyon dolarlık yatırımla ailemize kattığımız TRUBAR da bu yaklaşımın önemli bir yansıması. Ürünler ülkemizde üretilerek yurt dışına ihraç edilecek" ifadelerini kullandı. Fonksiyonel atıştırmalıkların ETİ’nin büyüme potansiyeli gördüğü alanlardan biri olduğunu vurgulayan Ercan Öz, "2026 yılının başından bugüne fonksiyonel bar kategorisi tonaj bazında yüzde 19,2 büyürken protein barlarda bu oran yüzde 103’e ulaşıyor. Bu tablo, tüketicilerin protein içeriği yüksek atıştırmalıklara olan ilgisinin giderek arttığını ortaya koyuyor. Amacımız, protein barları yalnızca fonksiyonel özellikleriyle değil, lezzetleriyle de tercih edilen bir seçenek haline getirmek. TRUBAR, ETİ’nin global büyüme yolculuğunda önemli bir yere sahip. Önümüzdeki dönemde hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarlarda yeni ürünler ve farklı lezzetlerle markayı büyütmeyi, TRUBAR’ı çok daha fazla tüketiciyle buluşturmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

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