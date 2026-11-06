70 ülkeden iş insanı Boğaziçi Zirvesi'nde buluştu

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Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Afrika'dan 70 ülkeden katılımcıların yer aldığı zirvede, küresel sorunlara yönelik farklı yaklaşımların tartışılması hedefleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin AB'nin ihtiyaç duyduğu rekabet gücünü ve ekonomik dinamizmi bir arada sunacak yegane ülke olduğunu belirtti. Kacır, Avrupa'nın Türkiye'nin üretim gücünden daha fazla istifade etmesi gerektiğinin altını çizdi. Kacır, yeni teşvik sistemi kapsamında ise 1126 orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün, 34 ham madde ve 414 teknoloji alanına yönelik yatırımlara destek sunduklarını anlattı.

5 MİLYON KİŞİYE YAPAY ZEKA EĞİTİMİ VERİLECEK

Kacır, 2026-2030 Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı kapsamında ilk 2 yılda en az 5 milyon kişiye yapay zeka okuryazarlığı eğitimi vermeyi, 10 bin ileri düzey yapay zeka uzmanı ve 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli yetiştirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Kamuya ait en az 2 bin veri setinin Ulusal Veri Kütüphanesi'nde erişime açılacağını kaydeden Kacır, veri merkezlerinin toplam kurulu gücünü 2030'a kadar en az 1 gigavata çıkarmayı ve veri merkezi ile bulut bilişim altyapılarına en az 10 milyar dolarlık sektör yatırımı amaçladıklarını söyledi.

DEĞİŞİM VURGUSU

UİP Kurucusu Cengiz Özgencil, dünyanın yalnızca hızlı bir değişimden değil, köklü bir yeniden yapılanma sürecinden geçtiğini ifade ederek, "Küresel güç dengeleri değişiyor, uluslararası ittifaklar yeniden tanımlanıyor ve bölgesel çatışmalar ortak geleceğimizi şekillendiriyor. Artık mesele yalnızca değişime ayak uydurmak değil; bu değişimin içinde barışı, refahı, adaleti ve sürdürülebilirliği koruyacak yeni bir denge kurabilmektir" diye konuştu.

Bugün de devam edecek zirvede küresel sorunlar ele alınacak.

FİLİSTİN'E SESSİZ KALMAYIN

  • UİP Onursal Başkanı Talal Abu-Ghazaleh, “Bugün yalnızca belirli ülkeleri değil, bütün bölgeleri kaosa sürükleyebilecek savaşlarla karşı karşıyayız. Küresel hâkimiyet mücadelesi veren süper güçler arasındaki çekişmeler bu tehlikeyi daha da büyütüyor. Birleşmiş Milletler, barışı koruma sorumluluklarını yerine getirmekte başarısız kalıyor. Filistin halkına yönelik zulüm karşısında uluslararası toplumun sessiz kalması kabul edilemez" dedi.

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Başlıklar :Mehmet Fatih KacırekonomiUİP
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70 ülkeden iş insanı Boğaziçi Zirvesi'nde buluştu
Mehmet Fatih Kacır.
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