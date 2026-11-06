Seramikte Türkiye imzası: 1,3 milyar dolarlık ihracatla küresel pazarda gücünü gösterdi

06/11/2026, Cuma19:23
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar
Geri

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
48

Bildirimler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan fon soruşturmasıyla ilgili açıklama: Suç işleyenlere, dolandırıcılara karşı ne gerekiyorsa mücadelemizi yapıyoruz06 Kasım 2026 19:44 CumaSON DAKİKA
Avrupa'nın kalbinde dikkat çeken vaat: Cumhurbaşkanı adayı, Gazze Kasabı Netanyahu'yu hapse tıkma sözü verdi06 Kasım 2026 18:48 CumaSON DAKİKA
Beyaz Saray'da işler karışık: Trump'ın aklı inşaat yardımcılarının aklı istifada06 Kasım 2026 18:33 CumaSON DAKİKA
Yüzde 50 zayiat veriyorlardı, şimdi 3 yıl boyunca bozulmuyor: Çiftçiyi ihya eden sistem06 Kasım 2026 17:55 CumaSON DAKİKA
Efsane model yıllar sonra geri dönüyor: Bir döneme damga vurmuştu06 Kasım 2026 17:41 CumaSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan fon soruşturmasıyla ilgili açıklama: Suç işleyenlere, dolandırıcılara karşı ne gerekiyorsa mücadelemizi yapıyoruzAvrupa'nın kalbinde dikkat çeken vaat: Cumhurbaşkanı adayı, Gazze Kasabı Netanyahu'yu hapse tıkma sözü verdiBeyaz Saray'da işler karışık: Trump'ın aklı inşaat yardımcılarının aklı istifadaCumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemize karşı haksızlık yapılmasını kabul etmiyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem, sorunların çözüme ulaştırılmasında yetersiz kalıyor

Seramikte Türkiye imzası: 1,3 milyar dolarlık ihracatla küresel pazarda gücünü gösterdi

18:37, 06/11/2026, Cuma
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Fuar Merkezi'ndeki UNICERA Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı'nı gezdi. Bakan Bolat, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin yıllık 1,3 milyar dolarlık seramik ihraç ettiğini belirterek, "Dünyada özellikle seramik karoda 5'inci. Genel seramik ürünlerinde de ilk 10'un içinde" dedi.

Türkiye Seramik Federasyonu (TSF) ve Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (TİMDER) işbirliğiyle hayata geçirilen 37. Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı (UNICERA İstanbul) bugün sona erdi.

Türk seramik sektörünün uluslararası buluşma noktası olan ve İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) 2 Kasım'da başlayan fuar, seramik kaplama malzemelerinden banyo ve mutfak ürünlerine, yapı kimyasallarından ileri üretim teknolojilerine kadar geniş bir ürün yelpazesini ziyaretçilerle buluşturdu.

Fuarı ziyaret eden Ticaret Bakanı Bolat, beraberindeki heyetle stantları gezerek firma temsilcilerinden ürünler hakkında bilgi aldı.

Bolat, ziyaret esnasında gazetecilere yaptığı değerlendirmede, fuarın toplam 6 salonda düzenlendiğini belirterek, "Stant ve firma sahipleriyle görüş alışverişimiz oldu. Çok memnun ayrılıyoruz. Seramik sektörü Türkiye'de Anadolu'muzun kültürel mirasının dünya ölçeğinde bir sektörel başarıya dönüştüğü çok güzel bir sektör." diye konuştu.

Türk seramik sektörünün dünyadaki önemine işaret eden Bolat, diğer bütün sektörler gibi seramik sektörünü de geliştirmeye kararlı olduklarını​​​​​​​ söyledi.

Sektörün ihracatına ilişkin bilgi veren Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"(Seramik sektörü) Türkiye, yılda toplam 1,3 milyar dolar ihracat yapıyor ve dünyada özellikle seramik karoda 5'inci. Genel seramik ürünlerinde de ilk 10'un içinde. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak prestijli fuar statüsü verdiğimiz bu fuarın daha da güçlenmesi için her türlü fedakarlığı yapıyoruz. Gerçekten Anadolu'nun o muhteşem kültürel desenleri, zenginlikleri, renk cümbüşü Türkiye'nin seramik, karo, vitrifiye ürünlerinde bütün dünyaya yayılıyor tanıtım açısından da. Türk seramik kelimesi yani 'Turkish Ceramic' uluslararası bir motto olarak daha da güçlenecek. Biz sektörün her zaman yanındayız."

"Yetkililer çok ciddi alıcı ve ziyaretçi kitlesi olduğunu söylediler"

Ticaret Bakanı Bolat, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sektörün her zaman yanında olacaklarını belirterek,
"Gereken destek neyse vereceğiz. Burada sektör yetkililerine sorduğumda çok ciddi bir alıcı ve ziyaretçi kitlesi olduğunu ve memnun olduklarını söylediler. Stant sahiplerinin de yüzleri gülüyordu.
" dedi.

Fuarın uluslararası niteliğine dikkati çeken Bolat, sektörün güçlenmesi, dünya çapında marka değerinin ve bilinirliğinin artırılması ve küresel pazarlardaki payının yükseltilmesi için gerekli çalışmaları yapmayı ve destekleri sürdürmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Ekonomi
Bakan Bolat: Türkiye’yi dışarıda bırakırlarsa Avrupa'da 250 bin kişi işsiz kalacak
Ekonomi
Türkiye - Kamerun hattında kritik ekonomi zirvesi: Ticaret hacmi 542 milyon dolara ulaştı
Ekonomi
İhracatta yeni rekor: Bakan Bolat "Tüm zamanların en yüksek rakamı" diyerek açıkladı

Başlıklar :Ticaret Bakanı Ömer BolatUluslararası Seramik Banyo Mutfak FuarıSeramik
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Seramikte Türkiye imzası: 1,3 milyar dolarlık ihracatla küresel pazarda gücünü gösterdi
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Fuar Merkezi'ndeki UNICERA Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı'nı gezdi. Bakan Bolat, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.
1/4
Gizliliğe Genel Bakış

Bu web sitesi, sitede gezinirken deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanır. Bu çerezler, web sitesinin temel işlevleri için gerekli olduklarından tarayıcınızda depolanan gerekli olanları içerir. Analiz etmemize yardımcı olması için üçüncü taraf çerezleri de kullanırız. ve bu web sitesini nasıl kullandığınızı anlayın. Bu çerezler tarayıcınızda yalnızca sizin izninizle saklanacaktır. Ayrıca bu çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz de vardır. Ancak, bu çerezlerden bazılarını devre dışı bırakmak tarama deneyiminizi olumsuz etkileyebilir.

Gerekli (Her Zaman Etkin)
Çerezin AdıÇerez TürüÇerez Saklama Süresi
_ga (tvnet.com.tr)

Zorunlu Çerez

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün
_gid (tvnet.com.tr)

İşlevsel ve Analitik Çerez

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün
ARRAffinity (tvnet.com.tr)

Oturum (Session) Çerezi

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca
__gads

Takip Çerezi

Reklam gösterimi ve yeniden pazarlama çalışmaları için kullanılır.

730 Gün
IDE (.doubleclick.net)

Takip Çerezi

Reklam amaçlı kullanıcı davranışlarını takip eder.

390 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet