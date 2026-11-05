Türkiye ile Katar arasında savunma sanayii iş birliğinde yeni dönem

Görüşmede, Bedir Mutabakat Zaptı'nın ardından savunma sanayii alanındaki ortak projelerin geliştirilmesi ve iki ülkenin teknoloji ve üretim kabiliyetlerinin güçlendirilmesine yönelik iş birliği hedefleri ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Türkiye ile Katar arasındaki savunma sanayii iş birliğinin geliştirilmesine yönelik temaslarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud Al Sani ve beraberindeki heyetle bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki savunma sanayii ortaklığının derinleştirilmesi, ortak projelerin geliştirilmesi ve teknoloji ile üretim kabiliyetlerinin güçlendirilmesine yönelik hedefler ön plana çıktı.

BEDİR MUTABAKATI'NIN ARDINDAN İŞ BİRLİĞİNDE SOMUT ADIMLAR HEDEFLENİYOR

Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya arasında imzalanan Bedir Savunma Sanayii Mutabakat Zaptı'nın ardından gerçekleştirilen ziyaret, mutabakatla ortaya konulan ortak iradenin sürdürülmesi bakımından önem taşıyor.

Savunma sanayii alanında, teknoloji geliştirme, araştırma-geliştirme ve teknik iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan mutabakatın, ülkelerin mevcut kabiliyetlerinin geliştirilmesine ve yeni projelerin hayata geçirilmesine zemin oluşturması hedefleniyor.

İkili temasların da bu çerçevede Türkiye ile Katar arasındaki savunma sanayii ortaklığını daha ileri bir seviyeye taşıması amaçlanıyor.

“ORTAK PROJELERLE TEKNOLOJİ VE ÜRETİM KABİLİYETLERİMİZİ GÜÇLENDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, görüşmeye ilişkin değerlendirmesinde, Bedir Mutabakatı'nın ardından Katar ile yürütülen temasların devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Anlaşmayla ortaya koyduğumuz ortak iradenin devamı niteliğindeki bu ziyaret, önümüzdeki dönemde birlikte atacağımız adımlar açısından önem taşıyor. Ortak projelerle ülkelerimizin teknoloji ve üretim kabiliyetlerini güçlendirmeyi, savunma sanayii ortaklığımızı derinleştirmeyi hedefliyoruz.”

Görgün, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud Al Sani ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri ve savunma sanayii iş birliğine sundukları katkılar dolayısıyla teşekkür etti.